En WhatsApp no solo es posible compartir mensajes textuales, audios, videos e imágenes, también es compatible con los documentos Word, Excel, PDF, etc. En caso quieras buscar uno de estos archivos en las diferentes conversaciones personales y grupales de tu trabajo o universidad, desde Depor te enseñaremos a organizarlos por fecha de llegada o salida.

Cada chat de WhatsApp organiza por fecha y hora todos los archivos multimedia que has enviado o recibido, no obstante, es probable que hayas borrado esa conversación y ahora no sepas cómo recuperar un documento que tu jefe te está pidiendo con urgencia.

Por fortuna, así hayas eliminado el chat en donde estaba el documento, aún se almacena en las carpetas internas de tu dispositivo móvil, pero si has vaciado la conversación ahora mismo te decimos que será imposible recuperarlo. Para seguir el proceso te recomendamos utilizar el gestor de archivos que viene por defecto en tu smartphone.

Así puedes organizar por fecha los documentos que enviaste o recibiste en WhatsApp

Primero, accede al gestor de archivos que viene instalado en tu celular.

Ahora, presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es escribir WhatsApp y oprimir en la carpeta “com.whastapp.” > “WhatsApp” > “Media”.

Aquí te aparecerán todos los archivos que has enviado por el aplicativo. Toca en "WhatsApp Documents".

Los documentos estarán desordenados, pulsa en “Nombre” (junto al ícono de una flecha apuntando hacia arriba) y organízalos por “Fecha”, “Tipo” o “Tamaño”.

Esta es la solución cuando olvidaste el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

Ahora, abre la aplicación y se desplegará un recuadro para que coloques tu código PIN de seis dígitos.

Trata de recordarlo, posiblemente no sea el correcto y te aparezca el mensaje: " PIN erróneo. Vuelve a intentarlo ".

El siguiente paso es presionar sobre el aviso verde que dice " ¿Olvidaste tu PIN? ".

De inmediato te preguntarán si deseas desactivar la "verificación en dos pasos". Es probable que tras oprimir en "Desactivar" no tengas que hacer nada más y accedas a tu cuenta con normalidad.

Caso contrario, toca en “Enviar a correo”. Ingresa a tu cuenta de Gmail o Hotmail y te llegará un enlace de restablecimiento del PIN, púlsalo.

Escribe una clave fácil de recordar, pero difícil de adivinar. No olvides apuntarla en un papel para que no ocurra lo mismo.

Finalmente, toca en “Confirmar”.

Listo, eso sería todo. Solo tienes que abrir WhatsApp y colocar el nuevo código PIN, así accederás rápidamente a la interfaz principal del aplicativo para que comiences a chatear, publicar estados, realizar llamadas y videollamadas.