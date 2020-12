¿Ves videos de YouTube y quieres compartirlos con todos tus amigos? Usa este truco. WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan para poder hablar o intercambiar fotos, clips, GIF, stickers, entre otro contenido multimedia. Sin embargo, también tiene la posibilidad de que tus contactos vean tus gustos y preferencias a través de los Estados.

A través de los también llamados Status, en inglés, puedes compartir fotos y canciones de tus artistas favoritos. ¿Sabías que hay una posibilidad para poder compartir videos de YouTube en WhatsApp ? Pues este es el truco que estabas esperando.

Aunque no gozan con la misma popularidad que Instagram, TikTok, Twitter o Facebook, los Estados pueden ser vistos solo por aquellos contactos autorizados en tu celular. Es decir, si no tienes el número registrado de la otra persona, no verá lo que compartes.

Hacerlo es bastante sencillo. Simplemente anda a Estados en WhatsApp y pulsa sobre el ícono “+” y agrega lo que desees. Pero ahora te mostraremos cómo poner un video de YouTube.

CÓMO PONER UN VIDEO DE YOUTUBE EN TUS ESTADOS DE WHATSAPP

Es bastante sencillo. Primero deberás ir a YouTube y buscar el video que deseas compartir.

Luego, cuando esté reproduciendo el video, pulsa sobre el botón de “Compartir”.

Una vez hecho eso, te saldrán varias opciones. Pulsa sobre WhatsApp.

De esta manera podrás compartir tus videos de YouTube en WhatsApp. (Foto: MAG)