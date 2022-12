WhatsApp no te permite recuperar los mensajes que eliminaron tus contactos, a excepción de que te apoyes con una aplicación de terceros o las versiones no oficiales de la referida plataforma de mensajería, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., algo que no recomendamos porque la seguridad y privacidad de tu información estaría a su alcance, sin embargo, los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android cuentan con una herramienta para recuperar el contenido de los mensajes eliminados “Para todos”, ¿Te gustaría saber cómo rescatarlos? desde Depor te enseñaremos el truco de inmediato. Toma nota.

Este truco no funcionaría sin las notificaciones de tu celular, las cuales juegan un papel muy importante porque tu dispositivo Android se encargará de registrar todas las notificaciones de mensajes que recibes por WhatsApp, incluso si tus amigos, familiares o compañeros del trabajo los eliminaron “Para todos”. Primero te enseñaremos a habilitar las notificaciones de tu móvil, después te brindaremos los pasos para poner en marcha el historial de notificaciones.

¿Cómo habilitar las notificaciones de WhatsApp en tu celular?

Ingresa a los “Ajustes” de tu teléfonos Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, accede al apartado que dice “Notificaciones” y en “Estilo de notificación emergente” selecciona “Detallado”.

En la sección “Enviadas recientemente”, toca en el botón de denominado “Más” (Abajo) > luego aprieta en “Más recientes” y oprime en “Todas”.

Activa el interruptor de WhatsApp .

. Entra a WhatsApp > “Ajustes” > “Notificaciones” > enciende el interruptor “Notificaciones en alta prioridad”, así se mostrará una vista previa del mensaje recibido en la parte superior de la pantalla de tu smartphone.

En tono de notificación verifica que se encuentre en “Predeterminado”.

La guía para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp

Recuerda que la configuración anterior la debes realizar en caso hayas desactivado las notificaciones de tu celular y en WhatsApp.

El siguiente paso es volver a los “Ajustes” de Android > “Notificaciones” > “Ajustes avanzados”.

Entra al apartado “Historial de Notificaciones” y enciende el interruptor.

Listo, ahora dile a un amigo que te envíe un mensaje y lo elimine de inmediato. Vas a ver que automáticamente el mensaje se habrá registrado en el historial de notificaciones que mencionamos anteriormente.

Este truco solo funciona con mensajes textuales.

