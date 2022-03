WhatsApp facilita la comunicación diaria de millones de personas, más aún cuando se tiene que conversar con varias a la vez. Es aquí donde los chats grupales, que normalmente son con compañeros de estudios, de trabajo o familiares, cumplen una gran función porque la foto, video o texto llega en simultáneo a todos los integrantes; sin embargo, también tiene sus complicaciones cuando se quiere responder a alguien sin que todos los demás se enteren. Aquí te dejamos un truco que te permitirá contestar en privado a un mensaje enviado dentro del grupo. ¿Cómo lo hago?

Los grupos de WhatsApp están integrados por tres personas como mínimo y soportan hasta 256 participantes y hay ciertas normas que se deben seguir para que no te suspendan la cuenta para siempre, como usar un título que esté vinculado a la pedofilia o tenga esta palabra incluida. Además, también existe la posibilidad de ignorar totalmente un chat y así evitar que tu Smartphone esté sonando o vibrando constantemente.

Cómo contestar en privado un mensaje grupal de WhatsApp

Como hemos visto, los chats grupales están llenos de opciones para facilitar las conversaciones con alta cantidad de mensajes; por ejemplo, la app cuenta con una función que permite responder mensajes específicos para lo que solo se necesita mantenerlo pulsado o deslizarlo hacia la derecha; sin embargo, ¿Cómo contesto un mensaje o nota de voz a a través del chat privado? Sigue estos pasos:

Lo primero es ingresar al chat grupal donde quieres responder el mensaje.

Elegirlo y mantenerlo pulsado en la pantalla hasta que quede seleccionado.

Buscar en la parte superior derecha de la pantalla el botón identificado con los tres puntos verticales. Se abrirá un menú de opciones.

Ahora verás en la pantalla las opciones ‘Copiar’, ‘Responder en privado’, ‘Enviar un mensaje al usuario’ y ‘Reportar la cuenta del usuario’. Estos podrían variar de acuerdo al modelo de celular que se tenga.

Seleccionar la segunda opción que es ‘Responder en privado’.

En ese momento serás redirigido a un chat personal con el otro contacto y podrás escribirle todo lo que desees sin que nadie más se entere de la conversación.

Siguiendo estos pasos puedes responder a ese mensaje en privado en WhatsApp, sin que nadie más en el grupo sepa que lo hiciste. (Foto: Depor)

Cómo ignorar totalmente un chat grupal de WhatsApp

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Luego, abre la app e ingresa a un chat grupal.

Presiona su nombre única en la parte superior izquierda.

Automáticamente se abrirán las configuraciones del grupo.

Presiona en la sección ‘Silenciar notificaciones’, te aparecerán tres opciones: 8 horas, 1 semana o Siempre, elige la última.

Ahora, para ahorrar espacio de almacenamiento, presiona en ‘Visibilidad de archivos multimedia’, y escoge en ‘No’ para que las fotos y vídeos no se descarguen automáticamente.

También puedes activar los ‘Mensajes temporales’, los cuales se eliminarán en un plazo de 24 horas, 7 o 90 días.

Finalmente, dirígete a la bandeja de chats y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal, arriba te aparecerá el ícono de un audio silenciado, tócalo y elige ‘Siempre’.

Listo, así escriban en el grupo de WhatsApp, envíen fotos o videos a cada rato, estos ya no aparecerán en la galería de imágenes de tu dispositivo móvil, quiere decir que ya no se descargarán automáticamente. Tampoco te llegarán notificaciones, incluso si realizan una videollamada o llamada por voz, asimismo, el chat no saldrá en la parte superior de tus conversaciones cuando haya actividad en el grupo.

¿Problemas con WhatsApp?

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.