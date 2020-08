¿Quieres probar este simpático truco de WhatsApp ? Pues ya no tienes excusas para decirle a alguien lo que quieras. Si bien la aplicación es la más usada en el mundo, a veces no podemos contestar ese mensaje que hemos recibido por falta de tiempo o, simplemente, porque estamos haciendo una serie de cosas que no nos permiten coger el celular.

¿Quieres aprender a responder tus mensajes sin necesidad de tocar el smartphone? Pues existe un truco de WhatsApp que debes probar ahora mismo y así evitarás darle un disgusto a la otra persona.

Se trata de una función que muy pocos saben cómo hacer. Esta herramienta existe gracias a la inteligencia artificial y al internet que los dispositivos cuenta en la actualidad. Así que manos a la obra para poder hacer los pasos.

Recuerda que no es necesario instalar otra aplicación mas que WhatsApp . Además cabe precisar que este truco solo lo podrás utilizar en los terminales con Android, ya que en los iPhone es poco probable que venga configurado ya que utiliza iOS y Siri.

CÓMO CONTESTAR TUS MENSAJES DE WHATSAPP SIN COGER EL CELULAR

Para contestar tus mensajes de WhatsApp es necesario que tengas configurado Google Assistant , el asistente de voz de todos los dispositivos Android y que puedes usarlo hasta para apagar la luz. Esta es forma como debes hacerlo funcionar:

Para poder activar el Asistente de Google en la configuración del teléfono debes ir a los Ajustes.

En ella encontrarás la opción que dice Google.

Luego selecciona la opción ‘Servicios de cuenta’.

Al ingresar deberás pulsar sobre ‘Búsqueda, Asistente y Voice’.

De esta forma el asistente de Google contestará tus mensaje de WhatsApp sin necesidad de tocar tu dispositivo. (Foto: WhatsApp)

Y listo. Debes decir “Ok, Google” 3 veces seguidas y empezará a funcionar.

Desde ese momento simplemente di a tu teléfono “Ok, Google, manda un mensaje de WhatsApp a Pablito”.

Díctale el mensaje que deseas mandar y dile al asistente de voz “Enviar”.

Cabe precisar que cuando te desocupes, puedes revisar en tu celular si el mensaje que mandaste usando Google Assitant por WhatsApp ha sido el correcto. Si no lo es, trata de explicarle a la otra persona el método que usaste para que no hayan malos entendidos.

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

