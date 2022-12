En caso no hayas habilitado el desbloqueo con huella digital de WhatsApp, ten mucho cuidado, ya que alguien con malas intenciones podría vincular tu cuenta en WhatsApp Web o Desktop y revisar las conversaciones con tus amigos, familiares o pareja, asimismo, tú no te darías cuenta de lo que ha ocurrido, pues el servicio de mensajería instantánea no es capaz de enviarte una notificación cuando te vinculas en otros dispositivos.

Aunque no sabrás con exactitud quién fue la persona que vinculó y reviso la información de tu cuenta sin previa autorización, es posible reducir la lista de sospechosos con un increíble truco de WhatsApp, el cual te permitirá descubrir en qué distrito husmearon entre tus chats personales y grupales, ¿Cómo averiguo esta información? es algo que desde Depor lo explicaremos a continuación.

Ya tienes el distrito, entonces solo queda saber la marca del ordenador en donde abrieron tu cuenta, puede ser Windows o MacOS, si tienes amistades que viven en esa zona y utilizan una computadora con cualquiera de los dos sistemas operativos que acabamos de mencionar, es cuestión de preguntarle directamente a cada persona que cumpla con dichas características.

La guía para que sepas en qué lugar abrieron tu cuenta de WhatsApp

Recuerda que se trata de una función nativa de WhatsApp, significa que no será necesario descargar aplicaciones o programas de terceros. Sigue el procedimiento en tu teléfono inteligente con Android o iOS.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Dispositivos vinculados”.

El siguiente paso es ubicarte en la sección “Estado del dispositivo”, debajo te aparecerán todos los equipos en donde tu cuenta de WhatsApp fue abierta o se mantiene abierta actualmente.

Te saldrá el ícono de un navegador (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.) para el caso de WhatsApp Web, y el sistema operativo Windows o MacOs en el caso de WhatsApp Desktop.

Oprime cualquiera y observarás una ventana emergente con los siguientes datos: la “hora de última conexión” en ese dispositivo, y abajo el distrito en donde vincularon tu cuenta.

Así te harás una idea de quién podría ser la persona que la vinculo sin tu permiso.

Si no reconoces el navegador o computadora, solo aprieta en “Cerrar sesión”.

