Cada vez que chateamos en WhatsApp, nos damos cuenta de que algunos usuarios no tienen foto de perfil o simplemente no muestran sus Estados ni tampoco se observa el famoso doble check azul. Todos esos son indicios de que esa persona posiblemente no te tiene agendado en su celular.

Sin embargo, felizmente existe un botón para reconocer exactamente si alguien todavía no ha guardado nuestro número en su móvil. Solo es necesario que tengas la aplicación de WhatsApp completamente actualizada para que puedas emplear este tutorial.

Recuerda que no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros o ciertos APK que pueden no solo dañar tu móvil, sino también quedarse con tu información personal y hasta conocer con quién chateas.

Lo mejor de todo es que funciona tanto en los dispositivos Android como en los iPhone, por lo que no hay ningún problema de incompatibilidad para ejecutarlo.

Hoy te explicaré todos los pasos que hice para saber quién no me tiene agendado en WhatsApp

Lo primero será ingresar a WhatsApp completamente actualizado. La última versión la puedes descargar ya sea desde Google Play, en el caso de los Android, o en Apple Store, en el caso de los iPhone.

Ahora ingresa a los tres puntitos de la esquina superior y anda a Ajustes o Configuración. En ese momento solo tienes que ir a “Lista de Difusión”. Crea una nueva y elige a todos los usuarios que no tienen foto de perfil.

A continuación, envíales un mensaje: puede ser un simple “Hola”. Ahora regresa a la misma sección unos minutos después, yo te recomiendo un par de horas, presiona sobre el texto que mandaste y pulsa en “Info”.

Si tu amigo se ha quedado en dos check grises, significa que no te tiene agendado, pero si vez que ha sido “Leído”, indica que tiene su número guardado en su celular.

Los mismos pasos puedes hacer para reconocer si una persona te ha bloqueado en la aplicación o no. Por ende, si no le llega el mensaje o ves que no ha pasado a “Entregado”, significa que ha decidido eliminarte o restringido el habla.

Si tienes dudas sobre cómo identificar quién no te tiene agendado en WhatsApp, entonces sigue estos consejos

Chequea si se muestra su foto de perfil

Además, verifica si puedes ver el apartado de Info de tu amigo

A continuación chequea si visualizas la hora de conexión o el “En línea”.

Aquí te traigo más trucos de WhatsApp