Las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp ya están operando desde el 15 de mayo. Los usuarios están al tanto de que paulatinamente las funciones del aplicativo irán desactivándose hasta que se acepten las nuevas condiciones. ¿Pero cómo sabes si ya aceptaste? ¿O es que ya perdiste la oportunidad de alinearte con las nuevas directrices de WhatsApp?

No te preocupes si es que no recuerdas haber aceptado las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp. La compañía aclaró que no eliminará las cuentas de ningún usuario ni estos perderán instantáneamente los servicios de la app.

“Durante un tiempo breve, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación (...) Después de un periodo de varias semanas, el recordatorio [para aceptar] que reciben las personas se volverá persistente”, precisó WhatsApp.

WHATSAPP | Cómo sé si acepté las condiciones

Los usuarios que no hayan aceptado las condiciones tendrán una llamada de atención en la parte superior de sus ventanas de chat. A esto se suma la publicación de estados informando sobre las nuevas políticas y condiciones.

En caso de que no aparezcan estas advertencias, lo más seguro es abrir el menú de Ajustes y acceder a la pestaña de ‘Ayuda- Info. de la aplicación’ para atender directamente nuestro estado en WhatsApp.

“Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de hacerlo [aceptar el acuerdo de las nuevas políticas], sus cuentas no se eliminarán ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos brindando recordatorios a esos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”, señaló un portavoz.

De no aceptar las nuevas condiciones y aún así tienes WhatsApp en el celular, la compañía no eliminará tu cuenta por completo. Quizá el sistema lo haga tras 120 días de inactividad.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.