Es un hecho que WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los criminales informáticos, ya que la referida aplicación de mensajería cuenta con más de 5 mil millones de usuarios a nivel mundial, la cantidad suficiente como para intentar estafar a varias personas y que al menos 1 de cada 100 sean víctimas de sus trampas. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos cómo identificar un mensaje peligroso que podría poner en riesgo a la privacidad y seguridad de tu cuenta. Toma nota.

CÓMO IDENTIFICAR MENSAJES PELIGROSOS POR WHATSAPP

Es muy sospechoso e inusual que una persona que no conoces inicie una conversación contigo por WhatsApp, y sobre todo que de inmediato trate de formar una amistad. En muchas ocasiones, el objetivo de estos usuarios es ganarse tu confianza para citarte y robarte, secuestrarte, estafarte, etc. A veces, hasta te piden tus datos personales o que les prestes dinero, ten mucho cuidado, lamentablemente la referida app no cuenta con una función para evitar que los números desconocidos te hablen.

Por otra parte, siempre duda de los enlaces que te envían tus amigos o personas extrañas, ya que podría tratarse de un bulo (noticia falsa o fake news), un método de estafa utilizado por los ciberdelincuentes para robar tu información personal bajo la modalidad del “Phishing”.

¿Qué es un Phishing? básicamente, es una estafa por enlace, en donde el criminal informático se hace pasar por una empresa reconocida para hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, cuando entras al link, te pedirán que sigas una serie de pasos y al final que instales una maliciosa aplicación, si lo haces, acabas de ejecutar un peligroso virus para que los hackers tengan acceso a los datos de tu celular. Lo más sorprendente de todo, es que los delincuentes solo se encargan de crear el link y son los mismos usuarios de WhatsApp que caen en la mentira y lo van difundiendo por diferentes partes del mundo.

Finalmente, “el secuestro de cuenta”, una de las más comunes y simples. Consiste en que te llega el siguiente mensaje de WhatsApp: “Hola. Lo siento, te envíe por error un código de seis dígitos por mensaje de texto SMS, ¿Me lo podrías pasar? es urgente”, si has recibido esto, será mejor que bloquees al contacto de inmediato, ya que lo único que quieren es acceder a tu cuenta para hablarle a tus amigos y obtener los datos de tu información bancaria e incluso pedir préstamos de dinero.

¿Cómo pueden robar mi cuenta? es fácil, cuando en WhatsApp te registras por primera vez, la app te enviará un código de verificación de seis dígitos para validar la identidad del usuario. Si realmente te llega un mensaje de texto con ese código, no se lo reenvíes a nadie, ya que otra persona estaría intentando registrar tu número en otro teléfono. Por esta razón siempre se recomienda activar la verificación en dos pasos.

Cómo activar la verificación de dos pasos en WhatsApp