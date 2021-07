¿Te has preguntado si pueden hackear tu cuenta de WhatsApp y ver todo el contenido de tus chats? Pues si buscas la respuesta corta es ‘no’. Nadie puede tener acceso al contenido de tus conversaciones debido a que todo está cifrado. Inclusive, aclararon esto durante el cambio de políticas de privacidad.

Si nos remontamos a inicio de 2021, Facebook anunció que en la siguiente actualización de mayo, WhatsApp comenzaría a compartir información con la red social azul. Esta situación alertó a muchos usuarios pensando de que sus conversaciones quedaban al descubierto.

No obstante, la empresa realizó una campaña para explicar que no es así. Todo lo que escribes y los mensajes que recibes se cifran para que no puedan ser hackeados; un extraño solo podrá acceder a tus chats si logra acceder a tu cuenta o le prestas tu móvil.

¿Cómo saber que mis conversaciones estás cifradas?

Para disipar las dudas al respecto, WhatsApp ha colocado un verificador en todas las conversaciones. Para saber si los mensajes están cifrados solo sigue los siguientes pasos en tu móvil.

Abre whatsApp. Ingresa a cualquier conversación individual o grupal. Presiona el nombre del destinatario o el contacto en cuestión. Debajo de la fotografía encontrarás varias opciones, deberás buscar el candado que dice ‘Cifrado’.

Allí te aparecerá el siguiente mensaje: “los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Pulsa para más información”. Si ingresas a esta opción te darán toda la información sobre cómo funciona la seguridad de WhatsApp.

“Desde el primer día, construimos WhatsApp para ayudarte a estar en contacto con tus amigos, compartir información vital durante desastres naturales, volver a conectar a familias separadas o buscar una vida mejor. Como los usuarios comparten momentos muy personales a través de WhatsApp, incorporamos el cifrado de extremo a extremo a nuestra aplicación. Con el cifrado de extremo a extremo, tus mensajes, fotos, videos, mensajes de voz, llamadas y documentos están protegidos para que no caigan en manos indebidas”, detalla la empresa en su portal.

¿Cómo saber que mis conversaciones estás cifradas? (Foto: captura)

