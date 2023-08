WhatsApp realiza cambios con sus nuevas actualizaciones. En la actualidad puedes crear stickers con la inteligencia artificial y hasta abrir una segunda cuenta con la versión beta, pero además tienes la opción para editar los mensajes que desees.

Pero algunas personas no suelen actualizar la aplicación de WhatsApp , o simplemente no conocen cómo hacerlo. Es por esa razón que hoy te mostraremos un sencillo truco para saber si tienes o no la última versión.

Lo mejor de todo es que es bastante fácil conocerlo, pero debes realizar unos cuántos pasos que son bastante fáciles en la app. Sigue este tutorial.

Cómo saber si tienes la última versión de WhatsApp

Lo primero que debes hacer será ingresar a WhatsApp.

Luego allí nos dirigimos a los Ajustes o Configuración, dependiendo de si tienes un Android o un iPhone.

Después de ello verás un menú con todas las opciones que puedes activar en WhatsApp.

A continuación deverás ir hacia la parte baja de la app.

Presiona en Ayuda y luego en “Info. de la aplicación”.

Allí observarás qué versión de WhatsApp tienes, además de saber si cuentas con la beta o no.

Esos números suelen cambiar con cada actualización.

En la actualidad la app en Android se encuentra en la “2.23.17.12″.

En cambio en los iPhone está en la “2.23.16.72″

Recuerda que para poder contactarte con WhatsApp en caso tengas alguna consulta o simplemente un problema con tu dispositivo Android o iPhone, puedes utilizar este enlace.