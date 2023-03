La versión estable de WhatsApp desarrollada por la compañía Meta la descargas a través de las tiendas de aplicaciones en tu teléfono inteligente con sistema operativo iOS y Android, nos referimos a la App Store y Google Play respectivamente, además, desde su página oficial también puedes obtener los programas nativos para computadoras Windows o MacOS, hablamos de WhatsApp Desktop.

Existen otras plataformas de mensajería instantánea muy similares a WhatsApp, las cuales fueron reconocidas como “no oficiales” por la propia compañía Meta, hacemos alusión a WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., básicamente son copias modificadas de WhatsApp, las cuales cuentan con mejores funciones que la misma aplicación estable, pero eso no significa que sea mejor.

¿Existen riesgos al utilizar las copias de WhatsApp? la respuesta es sí, primero, como se trata de un programa APK la obtienes de páginas o sitios web externos, el peligro es que puedes infectar tu dispositivo móvil con algún tipo de virus “Malware” o “Jocker”; segundo, si Meta detecta que no utilizas sus servicios oficiales sería capaz de suspender tu número de forma temporal o permanente. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a descubrir si uno de tus contactos se ha registrado en WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

El truco para saber si tus contactos utilizan versiones no oficiales de WhatsApp

No aparece la palabra escribiendo : WhatsApp Messenger ya te permite ocultar la hora de última conexión y el estado “En línea”, pero no el “Escribiendo...”, si al momento de conversar con alguien en un chat grupal o personal observas que en la parte superior no aparece dicha palabra, es casi seguro que viene utilizando copias de WhatsApp.

Visto en los grupos : no es una novedad que la confirmación de lectura se puede desactivar para no dejar el doble check azul al momento de leer mensajes, no obstante, esto no aplica para las conversaciones grupales, aquí siempre te aparecerá el visto y lo corroboras en la información del mensaje.

Es posible volver a ver tus fotos de única visualización : Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsApp implementó la función "ver una sola vez", la cual consiste en compartir imágenes y videos que solo se ven en una sola oportunidad y luego desaparecen. Las versiones no oficiales de WhatsApp Plus te permiten ver esos archivos las veces que quieras.

Emojis exclusivos : cada vez que WhatsApp anuncia la llegada de su nuevo paquete emojis a través de Unicode, las versiones no oficiales ya los agregan en su servicio de mensajería. Si alguien te envía un emoticón nuevo, es probable que tenga WhatsApp Plus o cualquier otra APK modificada.

Desvío de llamadas y videollamadas: WhatsApp Plus y otras tienen una herramienta que te permite bloquear todas las llamadas y videollamadas a determinados contactos, si en la mayoría de ocasiones te aparece el aviso: "(x persona) se encuentra sin conexión a internet", es probable que haya activado dicha función en la versión no oficial.

