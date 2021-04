Seamos sinceros con algo... WhatsApp puede ser la aplicación más usada del mundo, lo que es genial para mantenerse comunicado; sin embargo, quedas exhibido a cualquier cosa según lo que hagas o no hagas, y no hay nada más incómodo que salirte de un grupo y todos sepan que te fuiste. Solo es cuestión de minutos para que los amigos te pregunten por interno qué fue lo que sucedió.

Los grupos de WhatsApp son muy utilizados por la comunidad para coordinar a los compañeros del trabajo o simplemente para reunir a todos los amigos de la universidad. Casi siempre, todos están pendientes de lo que sucede en el chat grupal y el sistema de WhatsApp ayuda a que los contactos estén informados de lo que hace cada uno, desde los cambios de número telefónico hasta los mensajes que se borraron. Nadie está libre.

WHATSAPP | Cómo salir de los chats grupales

Por suerte, hay maneras para pasar desapercibido en los chats grupales de WhatsApp. Una opción es silenciar o deshabilitar los mensajes; de esta manera, los textos no generan notificaciones salvo que el usuario abra la aplicación y entre al grupo para leer específicamente los mensajes. O sea, no hace falta salirse del grupo si puedes ignorarlo por completo y archivarlo para no verlo más en la lista.

Lo mejor de esta opción es que puedes revertir la configuración para así volver a conectarte y mantener la relación con los contactos del chat grupal de WhatsApp.

Ahora, si quieres salirte de las herramientas que ofrece WhatsApp, te recomendamos descargar la aplicación GroupXiT. Este servicio ofrece un vistazo de todos los grupos a los que perteneces y podrás elegir los chats o el chat que deseas abandonar al seleccionar Ok, y listo, con eso acabas las conversaciones incómodas.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.