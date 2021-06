WhatsApp podrá ser la aplicación más usada del mundo, pero no cuenta con todas las herramientas que el usuario promedio necesita. Es cierto que los desarrolladores añaden nuevo material con cada actualización, pero hay cosas básicas que la compatencia ya implenta a sus servicios y WhatsApp sigue haciendo pruebas en la versión Beta hasta Dios sabe cuándo. Por suerte, hay una opción si es que buscas algo de ayuda extra en lo que te ofrece el servicio de mensajería instantánea.

Si estás en la universidad y por alguna razón debes hacer una entrevista, o tienes que hacer un informe importante en el trabajo, siempre cae bien un sistema automático para transcribir la nota de voz en WhatsApp. El desarrollador Mirko Dimatino pensó en esta situación y compartió una herramienta bastante útil para esas circunstancias en Google Play, la tienda virtual del sistema operativo Android.

La aplicación se llama Transcriber para WhatsApp. La descarga es gratuita y no cuenta con límites de tiempo. “¿Alguna vez ha estado recibiendo mensajes de voz de WhatsApp y no ha podido escuchar en ese momento? Ahora puede convertirlos a texto y saber a tiempo lo que comunican sus amigos, incluso cuando la situación no lo permita”, reza la descripción oficial del servicio.

Prueba del Transcriber para WhatsApp

Ten en cuenta que Transcriber para WhatsApp está en desarrollo, por lo que hay riesgo de que sea inestable. para algunos usuarios. Su tamaño es de 3.6 MB y requiere de Android 5.0 y versiones posteriores. Si bien la descarga es gratuita, hay servicios de pago en el sistema.

En caso estés con la necesidad de transcribir un audio de WhatsApp y la aplicación no puede ayudarte, puedes optar por los servicios disponibles en Internet. Dictaction, Text from speech y Speechnotes son los más útiles.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.