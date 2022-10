WhatsApp Beta ha comenzado a ampliar la base de usuarios que ya pueden probar las encuestas. Se trata de una herramienta que permite interactuar con otros usuarios de un mismo grupo para tomar decisiones de forma más sencilla. Solo hace falta que ingreses al menú de elementos a compartir y le des a “Encuestas”.

El medio WaBetainfo reportó recientemente, que algunos usuarios con mucha suerte ya pueden acceder a la herramienta. “¡Hoy, algunos afortunados probadores beta finalmente pueden crear encuestas dentro de los chats grupales gracias a la nueva actualización beta de WhatsApp para Android 2.22.21.16!”, detalla el medio mencionado.

Si eres parte de la beta de WhatsApp, puedes verificar si ya recibiste la actualización entrando a un chat cualquiera y accediendo al menú de acciones para compartir. En la parte inferior debería aparecer el icono.

Así se ven las encuestas en WhatsApp

Como se detalle en el reporte, no solo los administradores del grupo pueden crear encuestas, sino que cualquier integrante puede dejar allí la interacción para que otros usuarios dejen su voto.

Por lo pronto, solo se permite meter 12 alternativas y ordenarlas a tu gusto. Además de revisar lo resultados, también puedes encontrar en la parte inferior una pestaña que dice “ver votos” para verificar que todos hayan participado.

“Tenga en cuenta que incluso si ya puede crear encuestas, se recomienda que otros participantes del grupo instalen la última actualización disponible en Play Store; de lo contrario, no podrán ver su encuesta.Esta función se ha lanzado hoy a algunos afortunados probadores beta. Si no tiene esta función, no se preocupe: como siempre, las funciones se lanzan a algunos usuarios beta afortunados por primera vez para verificar si todo funciona para un lanzamiento más amplio. Como siempre, se planean más activaciones en las próximas semanas.”, advierte WaBetainfo.

Así se ven las encuestas en WhatsApp. Foto: WaBetainfo

