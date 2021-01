Facebook toma nuevas medidas para combinar todos sus servicios. Hace solo unos meses, la empresa comenzó a trabajar en la fusión de todos los chats de sus redes sociales como Messenger y WhatsApp.

Pues ahora, se han actualizado las políticas de uso de la aplicación de comunicación más popular de occidente: WhatsApp. ¿Ya te llegó el comunicado al app? En estos días, algunos usuarios han reportado la aparición de este mensaje que detalla todos los cambios para el futuro.

Nuevas políticas 2021 de WhatsApp

Información más fácil de comprender. WhatsApp señala que sus nuevas “Condiciones del servicio y Política de privacidad” son más fáciles de comprender y reflejan funciones, tales como, Llamadas de WhatsApp, WhatsApp Web y WhatsApp Escritorio.

WhatsApp señala que sus nuevas “Condiciones del servicio y Política de privacidad” son más fáciles de comprender y reflejan funciones, tales como, Llamadas de WhatsApp, WhatsApp Web y WhatsApp Escritorio. Nos unimos a Facebook en 2014: En este punto WhatsApp señala que es parte de la familia de Facebook. “Nuestra Política de privacidad explica cómo trabajamos en conjunto para brindarte una mejor experiencia; por ejemplo, al combatir los mensajes no solicitados entre las aplicaciones, hacer sugerencias de productos, y mostrarte ofertas y publicidad relevantes en Facebook. Nada de lo que compartes en WhatsApp será compartido en Facebook, o en la familia de aplicaciones de Facebook, para que otros los vean. De la misma manera, lo que tú publiques en esas aplicaciones no será compartido en WhatsApp para que otros lo vean”, explica.

En este punto WhatsApp señala que es parte de la familia de Facebook. “Nuestra Política de privacidad explica cómo trabajamos en conjunto para brindarte una mejor experiencia; por ejemplo, al combatir los mensajes no solicitados entre las aplicaciones, hacer sugerencias de productos, y mostrarte ofertas y publicidad relevantes en Facebook. Nada de lo que compartes en WhatsApp será compartido en Facebook, o en la familia de aplicaciones de Facebook, para que otros los vean. De la misma manera, lo que tú publiques en esas aplicaciones no será compartido en WhatsApp para que otros lo vean”, explica. Tus mensajes te pertenecen y nosotros no podemos leerlos: Otra cosa que causaba preocupación. La app indica que ha desarrollado funcionalidades para proteger tu privacidad y tu seguridad, como el cifrado de extremo a extremo. “No almacenamos tus mensajes una vez que son entregados. Cuando los mensajes están cifrados de extremo a extremo; ni nosotros, ni terceras personas pueden leerlos”.

Otra cosa que causaba preocupación. La app indica que ha desarrollado funcionalidades para proteger tu privacidad y tu seguridad, como el cifrado de extremo a extremo. “No almacenamos tus mensajes una vez que son entregados. Cuando los mensajes están cifrados de extremo a extremo; ni nosotros, ni terceras personas pueden leerlos”. Cero anuncios banner de terceros. No permitirá publicidad por parte de terceros en WhatsApp.

No permitirá publicidad por parte de terceros en WhatsApp. Tus opciones. Si eres un usuario actual, la compañía señala que la opción de elegir que la información de tu cuenta de WhatsApp no sea compartida con Facebook para mejorar tu experiencia con la publicidad y los productos en Facebook. Los usuarios que acepten nuestras Condiciones y Política de privacidad actualizadas tendrán 30 días adicionales para tomar esta decisión yendo a Ajustes y Cuenta.

¿Se compartirá información de mi cuenta de WhatsApp?

Muchos usuarios se han alertado debido a que el contenido de WhatsApp ahora podrá ser compartido con otra aplicación. Básicamente, algunos datos esenciales se compartirán con Facebook.

Número de teléfono

Datos de operaciones

Información relacionada con el servicio

Información sobre cómo interactúas con los demás (incluidas las empresas) cuando usas sus servicios

Información sobre tu dispositivo móvil y dirección IP

Es muy posible que compartan otros datos en el futuro

Las conversaciones continuarán siendo privadas y no se puede extraer esta información cifrada sin tu consentimiento. No obstante, se deja en claro que en caso de no aceptar las políticas del 2021 no podrás seguir usando WhatsApp en el futuro.