En WhatsApp una de las cosas que siempre tiende a asustar a los usuarios es cuando son bloqueados. Usualmente, si alguien ya no te quiere entre sus contactos, dejarás de ver su foto de perfil de tu amigo, los mensajes no llegan o simplemente no se ve la última hora de conexión de ese contacto. Sin embargo, puede que este haya decidido proteger su privacidad y ocultar todas esas cosas.

Como sabes WhatsApp sí te permite evitar que salga el doble check azul, además de retirar u ocultar la imagen de portada de tus chats, e incluso desaparecer no solo el tiempo exacto en que estuviste conectado, sino también el famoso “en línea”.

Sin embargo, existe un detalle que pocos han probado y es que hay un truco para conocer, con sinceridad, si han decidido eliminarte y bloquearte en WhatsApp. No tienes que instalar alguna aplicación de terceros o los denominados APK, por el contrario, todo está en la misma plataforma de Meta.

Solo tienes que seguir los pasos para conseguir esa información. Te vas a quedar impactado y se lo enseñarás a otra persona:

Lo primero será ingresar a WhatsApp y allí deberás pulsar los tres puntitos de la esquina superior .

. En el caso de los iPhone, solo pulsa el símbolo “+” .

. En ambos dispositivos deberás presionar sobre “Nuevo grupo” .

. A continuación elige al contacto que supuestamente te ha bloqueado.

En ese momento, crea un grupo. Si hay un parpadeo y solo se ha creado el grupo contigo mismo, pues es indicio a que te ha bloqueado.

En cambio, si se crea el grupo, eso quiere decir que todavía te mantiene desbloqueado y puedes continuar chateando.

WHATSAPP | Presiona donde dice "nuevo grupo". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cabe precisar que un solo check gris no es indicio para suponer que te han bloqueado. Puede ser que esa persona no se encuentre en un lugar con demasiada señal o simplemente ha apagado el teléfono para poder descansar.

Tampoco debes confiar si no ves sus Estados, pues puede que estos se hayan pausado o no esté publicando absolutamente nada.

