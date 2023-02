Para aquellas personas que tienen problemas auditivos es quizás problemático cuando reciben mensajes de voz o notas de voz en las aplicaciones de comunicación como WhatsApp. Por este motivo, Meta trabaja en una transcripción a texto de las mismas.

Según reporta el medio WaBetainfo, se dio a conocer que estaba en desarrollo esta herramienta en septiembre de 2021. Sin embargo, se cayó el proyecto por razones desconocidas.

Recién en febrero de 2023 vuelve a la vida esta nueva alternativa que puede ayudar a muchas personas. En la versión beta de WhatsApp iOS 23.3.0.73 aparece un mensaje que alerta que sí se está trabajando en la transcripción de notas de voz a texto.

Así se ve la herramienta de transcripción de notas de audio

“Como puede ver en esta captura de pantalla, descubrimos que WhatsApp está desarrollando una pantalla de introducción para explicar cuándo la transcripción no está disponible: las transcripciones no están disponibles cuando no se reconocen palabras en la nota de voz o si están configuradas en un idioma diferente.

Estas transcripciones siempre se realizan localmente en el dispositivo mediante la descarga de paquetes de idiomas relevantes y nunca se comparten con WhatsApp o Apple, por lo que sigue siendo el único que puede escuchar el contenido de sus notas de voz. Sin embargo, es posible que la función solo funcione en versiones recientes de iOS”, detalla Wabetainfo al respecto.

Así se ve la herramienta de transcripción de notas de audio. Foto: WaBetainfo

Por el momento, no se sabe cuándo se habilitará en los servidores de todo el mundo. Pero ya hemos visto que la transcripción de audio será una tendencia en la industria de la tecnología.

Por ejemplo, Microsoft confirmó que la versión de pago de Team contará con ChatGPT para que escriba todo lo que se ha dicho en las reuniones. Además, adaptarán esta inteligencia artificial para otras herramientas sumamente útiles como un calendario automatizado.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.