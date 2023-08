¿Qué diferencia hay entre las fuentes y el formato de texto? WhatsApp incluye ambas características en su plataforma de comunicación instantánea: la primera es un tipo de letra que cuenta con el mismo diseño, incluso para los números, signos de puntuación y símbolos; por otra parte, el segundo normalmente se utiliza para resaltar palabras o frases (lenguaje de marcado ligero).

La fuente predeterminada que utiliza WhatsApp en los mensajes que envías o recibes se llama “Helvética Neue”, no puede ser cambiada, pero sí en los estados, aquí es posible escoger “Arial”, “Times New Roman”, “Futura”, etc. Los formatos actuales del aplicativo perteneciente a Meta son: “Negrita”, “Cursiva”, “Tachado” y “Monoespaciado”.

Cada formato tiene su propio código, para negrita debes colocar la palabra entre dos asteriscos (*); cursiva dos guiones bajo (_); tachado dos virgulillas (~); y monoespaciado tres acentos graves en cada lado (`). WhatsApp hizo público otros códigos para sus nuevos formatos: “Listas”, “Citas” y “Bloques de código”.

Así puedes usar los tres nuevos formatos de WhatsApp

Aún no se encuentran como opciones y primero se probarán en la beta de WhatsApp .

. ¿Qué quiere decir como opciones? abre un chat > en el campo de texto escribe una palabra > púlsala por unos segundos > estará sombreada y se desplegará una mini ventana > toca los tres puntos > desplázate hacia abajo y verás los formatos negrita, cursiva, tachado y monoespaciado.

Todavía no han incluido a listas, citas y bloques de código, pero WabetaInfo reveló sus códigos para utilizarlos.

reveló sus códigos para utilizarlos. Listas: “- palabra”

Citas: “> palabra”

bloques de código: `palabra`

Vista previa de los nuevos formatos. (Foto: WabetaInfo)

Por qué debes actualizar WhatsApp en tu celular

La primera razón es que WhatsApp integra en cada actualización una serie de novedades.

Por ejemplo, ahora tiene un nuevo diseño, además de tener la opción para poder editar mensajes.

Pero también se pueden bloquear tus conversaciones.

Pues aparecerá un mensaje que dice que debes actualizar WhatsApp.

De lo contrario, se restringirán las llamadas, las videollamadas, entre otros servicios.

Para eso solo debes ir a Google Play, buscar WhatsApp y darle en actualizar.

En el caso de que tu dispositivo no tenga Google Play, deberás descargar el APK desde su página web.

Es posible que te estés perdiendo de todas las novedades de WhatsApp si es que no la tienes actualizada hoy.