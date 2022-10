Con WhatsApp puedes comunicarte con familiares o amigos en instantes, ya sea por mensajes de voz, textos, videollamadas, entre otros. Ahora, esta aplicación ha sacado a la luz su nueva función para hacer llamadas grupales a partir de un enlace.

Tal y como se mencionó, la app ahora cuenta con una función para crear links y así compartirlo con las personas que quieras hablar. De esta manera, ahorrarás tiempo cada vez que quieras iniciar una reunión grupal de manera virtual.

Desde DEPOR, te explicamos en qué consiste esta nueva característica de WhatsApp y cuáles son los pasos a seguir. Presta atención.

CÓMO CREAR LLAMADAS GRUPALES EN WHATSAPP DESDE UN LINK

En tu celular, abre la aplicación de WhatsApp .

. Seguido, dirígete al apartado Llamadas .

. En la esquina superior de la pantalla, dale a Crear enlace de llamada .

. Verás cómo la app te muestra una nueva pestaña con un link.

Entre las opciones disponibles, podrás Copiar o Compartir con otras aplicaciones .

o . Elige la primera alternativa.

Asimismo, en Tipo de llamadas, puedes escoger entre llamadas de video o audio .

. Una vez que selecciones el tipo de llamada de tu preferencia, con el link copiado solo te quedará compartirlo con tus amigos.

solo te quedará compartirlo con tus amigos. Cuando ellos abran el enlace, ya podrás iniciar la llamada sin problemas.

QUÉ ES Y CÓMO ACTIVAR EL MODO NO MOLESTAR DE WHATSAPP

Se ha creado una nueva función en WhatsApp capaz de reconocer cuando tienes habilitado el modo “No molestar” en tu smartphone Android, de esta manera cada vez que alguien te llame por voz o video, sabrás que no has contestado porque estás muy ocupado. Básicamente, en el chat aparecerá la llamada perdida (como en la actualidad), pero al costado la siguiente frase “Mientras está activado no molestar”. Por el momento esta herramienta solo está disponible en la Beta de WhatsApp para usuarios Android, aquí te enseñaremos cómo obtenerla.