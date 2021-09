WhatsApp está haciendo todo lo posible para que su plataforma sea mucho más segura, confiable y sobre todo le otorgue mayor privacidad a los usuarios. El referido aplicativo se está tomando muy en serio esto último, pues desde que comenzó el año no ha parado de presentar herramientas como: los mensajes temporales que se eliminan automáticamente después de 7 días; las fotos o vídeos que desaparecen tras ser visualizados; el modo multidispositivo (aún en prueba), etc., Ahora, se pudo conocer que la compañía está trabajando en una nueva herramienta para reforzar la privacidad, ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí lo explicaremos.

Cómo se recuerda, cualquier función o cambio en el diseño de WhatsApp, así sea minúsculo, pasa por una etapa de prueba conocida como la beta del aplicativo, en dónde los usuarios podrán experimentar las nuevas herramientas antes de que salgan oficialmente para la versión original.

Actualmente, si deseas ocultar tu foto de perfil y hora de última conexión tienes tres opciones a elegir: ‘Todos’, ‘Mis contactos’ y ‘Nadie’; por ejemplo, si quieres que un usuario en específico no vea tu foto vas a tener que escoger la última opción, pero, así estarías haciendo lo mismo con todos tus contacto y es ahí cuando te llegarán los clásicos mensajes: “Me has eliminado” o “Por qué no puedo ver tu foto de perfil”.

Hace poco, el medio WabetaInfo informó que la app de color verde viene preparando una nueva función para que los usuarios eviten ocultar su foto de perfil y hora de última conexión a todos, se trata de la opción “Mis contactos excepto”. Aún se encuentra en etapa de desarrollo y por lo tanto todavía no está disponible en la versión beta, pero, el medio en mención indicó que próximamente llegaría para iOS de Apple y Android.

