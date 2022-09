Los emojis de WhatsApp hacen que tus conversaciones no sean aburridas, así los receptores no solo se dedicarán a leer textos o párrafos extensos, sino que van a sentir la comunicación más interesante y divertida. La referida aplicación de mensajería instantánea almacena más de tres mil emoticones en su plataforma, todos tienen un significado diferente y representan algo en específico, ya sean sentimientos, situaciones, animales, etc., sin embargo, uno de los íconos más utilizados en todo el mundo es el de los “destellos”, ¿Te gustaría saber en qué ocasiones deberías utilizarlo? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

El emoticón de los “destellos” fue aprobado por Unicode en el año 2010, no obstante, recién en el 2015 se añadió a WhatsApp, desde ese momento su popularidad ha ido creciendo en el aplicativo y ahora se ubica en el top 30 de los emojis más utilizados a nivel mundial, ocupando el puesto número 23 de los más de tres mil íconos, informó el portal tecnológico Emojitracker.

CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS DESTELLOS DE WHATSAPP

Los destellos de WhatsApp se muestran como un grupo de tres estrellas de cuatro puntas de color amarillo, las cuales están brillando, una es grande, la otra mediana y la última pequeña. ¿Qué significan? este emoji lo puedes utilizar para decir que hay algo brilloso en el cielo, asimismo, representa sentimientos positivos como el amor, la felicidad, belleza, gratitud y emoción.

Algunos usuarios lo comparten para indicar que algo está impecable y brilla por su limpieza, aunque también se puede usar como una forma de énfasis o con el objetivo de transmitir tonos sarcásticos y burlones. Es necesario destacar que en la mayoría de marcas y sistemas operativos los destellos son de color amarillo, pues anteriormente, Microsoft los diseñó con tonos multicolores y Samsung en un cielo nocturno.

LA GUÍA PARA QUE APAREZCA LA LETRA “Ñ” EN EL TECLADO DE WHATSAPP

Primero, descarga Gboard desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes.

desde la Google Play Store de Android, si ya la tienes asegúrate que no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona el apartado que dice “Idiomas”.

El siguiente paso es acceder en la opción “Agregar teclado”, se ubica en la parte inferior.

Se desplegará un carrusel con varios teclados, escoge el keyboard denominado “ QWERTY (Ñ) ” y oprime en “Listo”.

” y oprime en “Listo”. Sal de Gboard e ingresa a WhatsApp .

. Entra a cualquier chat y aprieta sobre el campo de texto para que se habilite el teclado.

Finalmente, vas a ver que la letra “Ñ” te aparece y ya no tendrás que pulsar la “N” para utilizarla.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.