WhatsApp Messenger cuenta con más de cuatro mil millones de usuarios activos en todo el mundo, quienes a diario chatean con sus amigos, familiares e incluso compañeros del trabajo. Cuando quieres iniciar una conversación con alguien, previamente debes agregarlo como contacto, si es de tu país no será necesario que coloques el prefijo, en cambio, si es un número del extranjero debes anteponer el código internacional de su territorio.

¿Qué ocurre si no lo agendas con el prefijo? Simple, será imposible enviarle mensajes y WhatsApp no reconocerá el número cuando lo busques entre tu lista de contactos, solo va a figurar su nombre y la opción “Invitar” como si no se hubiera registrado.

En Perú los número de celular tienen nueve dígitos y el código internacional es “+51″, esta combinación numérica es única y son diferentes en cada nación. Aquí te dejamos el listado de los prefijos en donde WhatsApp tiene autorización para brindar sus servicios de mensajería.

Listado de prefijos para agregar en WhatsApp

Afganistán ➜ +93

Albania ➜ +355

Alemania ➜ +49

Andorra ➜ +376

Angola ➜ +244

Anguila ➜ +1 (264)

Antigua y Barbuda ➜ +1 (268)

Antillas Neerlandesas ➜ +599

Argelia ➜ +213

Argentina ➜ +54

Armenia ➜ +374

Aruba ➜ +297

Ascención ➜ +247

Australia ➜ +61

Austria ➜ +43

Azerbaiyán ➜ +994

Bahamas ➜ +1 (242)

Bahrein ➜ +973

Bangladesh ➜ +880

Barbados ➜ +1 (246)

Bélgica ➜ +32

Belice ➜ +501

Benín ➜ +229

Bermudas ➜ +1 (441)

Bielorrusia ➜ +375

Birmania (Myanmar) ➜ +95

Bolivia ➜ +591

Bosnia y Herzegovina ➜ +387

Botsuana ➜ +267

Brasil ➜ +55

Brunei ➜ +673

Bulgaria ➜ +359

Burkina Faso ➜ +226

Burundi ➜ +257

Bután ➜ +975

Cabo Verde ➜ +238

Camboya ➜ +855

Camerún ➜ +237

Canadá ➜ +1

Chad ➜ +235

Chile ➜ +56

China ➜ +86

Chipre ➜ +357

Colombia ➜ +57

Comoras ➜ +269

Congo, República del ➜ +242

Congo, República Democrática del ➜ +243

Corea del Norte ➜ +850

Corea del Sur ➜ +82

Costa de Marfil ➜ +225

Costa Rica ➜ +506

Croacia ➜ +385

Cuba ➜ +53

Departamentos y territorios franceses en el Océano Índico ➜ +262

Diego García ➜ +246

Dinamarca ➜ +45

Dominica ➜ +1 (767)

Ecuador ➜ +593

Egipto ➜ +20

El Salvador ➜ +503

Emiratos Árabes Unidos ➜ +971

Eritrea ➜ +291

Eslovaquia ➜ +421

Eslovenia ➜ +386

España ➜ +34

Estados Unidos ➜ +1

Estonia ➜ +372

Etiopía ➜ +251

Filipinas ➜ +63

Finlandia ➜ +358

Fiyi ➜ +679

Francia ➜ +33

Gabón ➜ +241

Gambia ➜ +220

Georgia ➜ +995

Ghana ➜ +233

Gibraltar ➜ +350

Granada ➜ +1 (473)

Grecia ➜ +30

Groenlandia ➜ +299

Guadalupe ➜ +590

Guam ➜ +1 (671)

Guatemala ➜ +502

Guayana Francesa ➜ +594

Guinea ➜ +224

Guinea Ecuatorial ➜ +240

Guinea-Bissau ➜ +245

Guyana ➜ +592

Haití ➜ +509

Honduras ➜ +504

Hong Kong ➜ +852

Hungría ➜ +36

India ➜ +91

Indonesia ➜ +62

Irak ➜ +964

Irán ➜ +98

Irlanda ➜ +353

Islandia ➜ +354

Islas Caimán ➜ +1 (345)

Islas Cook ➜ +682

Islas Feroe ➜ +298

Islas Malvinas (Falkland Islands) ➜ +500

Islas Marshall ➜ +692

Islas Salomón ➜ +677

Islas Turcas y Caicos ➜ +1 (649)

Islas Vírgenes ➜ +1 (340)

Islas Vírgenes Británicas ➜ +1 (284)

Israel ➜ +972

Italia ➜ +39

Jamaica ➜ +1 (876)

Japón ➜ +81

Jordania ➜ +962

Kazajstán ➜ +7

Kenia ➜ +254

Kirguistán ➜ +996

Kiribati ➜ +686

Kuwait ➜ +965

Laos ➜ +856

Lesotho ➜ +266

Letonia ➜ +371

Líbano ➜ +961

Liberia ➜ +231

Libia ➜ +218

Liechtenstein ➜ +423

Lituania ➜ +370

Luxemburgo ➜ +352

Macao ➜ +853

Macedonia ➜ +389

Madagascar ➜ +261

Malasia ➜ +60

Malawi ➜ +265

Maldivas ➜ +960

Malí ➜ +223

Malta ➜ +356

Marruecos ➜ +212

Martinica ➜ +596

Mauricio ➜ +230

Mauritania ➜ +222

Mayotte ➜ 269

México ➜ +52

Micronesia, Estados Federados de ➜ +691

Moldavia ➜ +373

Mónaco ➜ +377

Mongolia ➜ +976

Montenegro ➜ +382

Montserrat ➜ +1 (664)

Mozambique ➜ +258

Namibia ➜ +264

Nauru ➜ +674

Nepal ➜ +977

Nicaragua ➜ +505

Níger ➜ +227

Nigeria ➜ +234

Niue ➜ +683

Noruega ➜ 47

Nueva Caledonia ➜ +687

Nueva Zelanda ➜ +64

Omán ➜ 968

Países Bajos ➜ +31

Pakistán ➜ 92

Palau ➜ +680

Panamá ➜ +507

Papúa Nueva Guinea ➜ +675

Paraguay ➜ +595

Perú ➜ +51

Polinesia Francesa ➜ +689

Polonia ➜ +48

Portugal ➜ 351

Puerto Rico ➜ +1 (787/939)

Qatar ➜ +974

Reino Unido ➜ +44

República Centroafricana ➜ +236

República Checa ➜ +420

República Dominicana ➜ +1 (809/829)

Ruanda ➜ +250

Rumanía ➜ +40

Rusia ➜ +7

Sahara Occidental ➜ +212

Samoa ➜ +685

Samoa Americana ➜ +1 (684)

San Cristóbal y Nieves ➜ +1 (869)

San Marino ➜ +378

San Pedro y Miquelón ➜ +508

San Vicente y las Granadinas ➜ +1 (784)

San Vicente y las Granadinas ➜ +966

Santa Helena ➜ +290

Santa Lucía ➜ +1 (758)

Santa Sede (Ciudad del Vaticano) ➜ +379 o +39 (Italia)

Santo Tomé y Príncipe ➜ +239

Senegal ➜ +221

Serbia ➜ +381

Seychelles ➜ +248

Sierra Leona ➜ +232

Singapur ➜ +65

Siria ➜ +963

Somalia ➜ +252

Sri Lanka ➜ +94

Suazilandia ➜ +268

Sudáfrica ➜ +27

Sudán ➜ +249

Suecia ➜ +46

Suiza ➜ +41

Surinam ➜ +597

Tailandia ➜ +66

Taiwán ➜ +886

Tanzania ➜ +255

Tayikistán ➜ +992

Territorio del Norte ➜ +1 (670)

Timor-Leste ➜ +670

Togo ➜ +228

Tokelau ➜ +690

Tonga ➜ +676

Trinidad y Tobago ➜ +1 (868)

Túnez ➜ +216

Turkmenistán ➜ +993

Turquía ➜ +90

Tuvalu ➜ +688

Ucrania ➜ +380

Uganda ➜ +256

Uruguay ➜ +598

Uzbekistán ➜ +998

Vanuatu ➜ +678

Venezuela ➜ +58

Vietnam ➜ +84

Wallis y Futuna ➜ +681

Yemen ➜ +967

Yibuti ➜ +253

Zambia ➜ +260

Zimbabue ➜ +263