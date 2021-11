WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que actualmente cuenta con dos versiones, las cuales son: Web y Desktop (escritorio), la primera puedes utilizarla desde Google Chrome o cualquier otro navegador, mientras que la segunda, se trata de un programa que instalas en una PC o laptop. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son sus principales diferencias? esas interrogantes las responderemos aquí.

WhatsApp Web llegó en el 2015, años más tarde la compañía creó la versión Desktop; entonces, si el usuario estaba utilizando una computadora o portátil y recibía un mensaje por este aplicativo, ya no tenía la necesidad de manipular el móvil, pues podía responder los chats desde su navegador preferido o a través del programa que había instalado.

DIFERENCIAS ENTRE WHATSAPP WEB Y DESKTOP

Para acceder a WhatsApp Web tienes que en la barra de direcciones de Google lo siguiente https://web.whatsapp.com/. Luego, escanear el código QR y listo, ya habrás ingresado.

Para acceder a WhatsApp Desktop, antes tienes que descargar el programa a través del siguiente link https://www.whatsapp.com/download. Después, escoger si tu PC o laptop es una Windows x64, Windows x86 o Mac OS X. El archivo pesa 130 MB y de igual manera deberás escanear un código QR.

APARIENCIA Y FUNCIONABILIDAD

En estética o apariencia son prácticamente iguales, lo único que cambia es que en la versión Desktop la función de Nuevo Chat es representada por el signo más (+), en tanto, WhatsApp Web tiene el ícono de una conversación para esta herramienta.

En cuanto a la funcionabilidad, ambos tienen atajos de teclado que te ahorrán mucho tiempo, sin embargo, en WhatsApp Desktop es más completo, ya que adicionalmente te permitirá cambiar el estado de lectura de los mensajes, moverte entre los chats, silenciarlos, aumentar o reducir la velocidad del mensaje de voz y archivar un chat.

Ambos te indican la cantidad de mensajes no leídos, uno en la barra de tareas (Desktop) y el otro como pestaña en el navegador (Web).

WhatsApp Web te permite abrirlo en tabletas, móviles, computadoras o portátiles. Desktop solo en PC o laptops.

Otro punto a favor de WhatsApp Desktop, es que la compañía viene trabajando en una actualización para que se pueda “Configurar la privacidad” mediante esta versión, algo que solo es posible en móviles, aunque, es probable que la herramienta también llegue a WhatsApp Web, pues esto lo hacen como avance para lanzar oficialmente el modo Multidispositivos.

Puede que el programa para escritorio sea más completo, no obstante, no es que sea mejor, pues si quieres utilizar WhatsApp en una computadora ajena a la tuya, es probable que no se encuentre instalado o que el equipo no sea compatible por su antigüedad, obligándote a utilizar WhatsApp Web, por ello, el mejor es aquel que se ajuste a tus necesidades.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.