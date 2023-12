Antes de registrarte en WhatsApp Messenger, la app de Meta te hizo aceptar unos términos y condiciones que debes cumplir porque sino podrían suspender tu cuenta de manera temporal o permanente en caso utilices versiones modificadas del aplicativo estable, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, y otros programas APKs.

¿Por qué los usuarios deciden descargar WhatsApp Plus? Simple, te brinda decenas de herramientas adicionales que la app original todavía no ha desarrollado, como por ejemplo: las opciones que ocultan el estado de escritura y grabando audio, temas personalizados para la interfaz principal, el modo avión, etc.

Como lo dijimos al comienzo, existen muchos riesgos al utilizar programas modificados de WhatsApp, el más severo es la pérdida eterna de tu cuenta, conversaciones, mensajes y archivos multimedia. Aunque actualmente crearon el modo antiban del APK, de todas formas te dejaremos una serie de consejos para evitar el bloqueo.

Los consejos para que Meta no banee tu cuenta por usar WhatsApp Plus

Actualiza siempre el APK: Siempre debes estar atento si es que ha salido una nueva versión de WhatsApp Plus. Para ello siempre revisa el lugar donde descargaste el APK por si hay una actualización. Simplemente descárgala e instálala. No perderás tus mensajes.

No realices movimientos extraños demasiado rápidos: Últimamente WhatsApp está baneando las cuentas de WhatsApp Plus debido a que los usuarios están usando sus funciones exclusivas demasiado rápido. En ese instante los componentes de la app de Meta estarán alerta para sancionarte.

Nunca tengas WhatsApp con WhatsApp Plus: Lo mejor será apostar por una de ellas. En caso tengas las dos, automáticamente WhatsApp baneará tu cuenta no de manera temporal, sino permanente.

No realices una copia de seguridad: Otro detalle es que nunca debes hacer copia de seguridad, ya que cuando intentes descargar y usar WhatsApp, automáticamente se dará cuenta que has utilizado una app extraña como WhatsApp Plus.

No cambies a WhatsApp Plus a cada rato: Otro patrón por el que pueden banear tu cuenta es el hecho de desinstalar WhatsApp Plus, y luego volverlo a tener en menos de un día.