Meta, antes conocida como Facebook, trabaja en la integración de sus servicios. Por mucho tiempo, se ha hablado de una posible fusión entre WhatsApp y Messenger, las dos apps de comunicación de la compañía.

No obstante, no parece que está en los planes de Meta que estas dos aplicaciones compartan una misma lista de contactos ni servidores. Pero esto no significa que se copien entre ambas diferentes herramientas.

Se ha reportado que WhatsApp ha introducido en la versión beta le herramienta de reacciones. Si eres usuario de Messenger, sabes que en la esquina inferior derecha de cada mensaje en un chat te dan la opción de reaccionar.

Puedes poderle “me divierte”, un corazón o una cara enojada a los comentarios de sus amigos para responder sin la necesidad de escribir. Pues WaBetaInfo reportó que ya se había habilitado los ajustes de la herramienta.

Aquellos que usen WhatsApp beta en iOS ya pueden visualizar la pantalla de ajustes. Como si fuera poco que se pueda dar reacciones, también se ha habilitado notificaciones especiales, las cuales puedes silenciar en el menú de configuración.

Todavía no se conoce la fecha oficial en la que se habilitará la herramienta para todos los usuarios, pero se ha descubierto que en el código de WhatsApp ya se hace referencia a elementos relacionados.

WhatsApp copia herramienta de Messenger que te permitirá contestar sin escribir. (Foto: Xataka)

WhatsApp copia herramienta de Messenger que te permitirá contestar sin escribir. (Foto: captura)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.