No cesan las actualizaciones y cada semana agregan nuevas funciones en WhatsApp, el servicio de comunicación rápida perteneciente a la compañía Meta. Para que alguien empiece a chatear contigo a través de la referida plataforma solo necesita conseguir tu número telefónico, sin embargo, ¿Qué deberías hacer si te están acosando? muchos no saben si tienen que “bloquear” o “reportar” al usuario, en Depor te explicaremos las diferencias de cada una para que tomes una correcta decisión.

Las herramientas que acabamos de mencionar también son muy útiles cuando una empresa no deja de ofrecerte sus productos o servicios, incluso si ya le dijiste que no estás interesado. ¿En qué se diferencian reportar y bloquear? el primero es una opción previa al bloqueo (en la mayoría de los casos), se utiliza cuando te acosan, recibes amenazas o envían contenido inapropiado, incluso puedes reportar estados; el segundo, como su propio nombre lo indica, sirve para bloquear a un contacto, así evitarás que tenga contacto contigo, significa que no podrá enviarte mensajes o llamarte.

Es necesario aclarar que WhatsApp tendrá acceso a los últimos 5 mensajes del contacto que has reportado, asimismo, este usuario no será notificado de tu accionar. La app empezará una investigación para determinar si han incumplido con sus términos y condiciones, ¿Qué ocurre si procede tu reporte? dependiendo de la gravedad, el número será suspendido de manera temporal o permanente.

Cómo bloquear y reportar a un contacto en WhatsApp

Ya sabes las diferencias de cada uno, ahora te enseñaremos a utilizarlas.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y accede al chat que deseas reportar o bloquear.

El siguiente paso es presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “Más”.

Finalmente, reporta o bloquea al usuario.

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp en un solo paso

Lo primero que debes hacer es actualizar WhatsApp en Android o iPhone.

Tras ello ingresa a la app desde tu celular.

En ese momento nos vamos a Ajustes.

Simplemente dale en “Crear grupo”.

Ahora solo tienes que añadir a la persona que te ha bloqueado y a ti mismo.

En ese momento, si te aparece un mensaje demasiado rápido de que no puedes añadir a esa persona, eso significa que te ha bloqueado.

En el caso de que todo continúe normal, no hay ningún bloqueo por el momento.

También existen otras formas de saber si te han bloqueado como que no ves la foto de perfil, tampoco los estados, su info, la última hora de conexión o simplemente no aparece el doble check gris.