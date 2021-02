¿Qué sucede con tu cuenta si no cumples con esta indicación? WhatsApp es una de las aplicaciones que más se usa en el mundo para poder comunicarse. Sin embargo, pese a que Telegram le robó la corona de ser la app más descargada en enero, existen diversos trucos que todavía muchos no han probado o no se han enterado que podían hacer.

Aunque aún hay mucho desconocimiento por cómo se aplicarán las nuevas políticas 2021 de WhatsApp , existe, dentro de su reglamento, una serie de restricciones que nunca debes realizar en la app.

Se trata de la edad mínima. Si tu hijo está manejando WhatsApp para poder comunicarse contigo en todo momento, o compartir su ubicación actual, debes tomar en consideración de que esto no está permitido en la app.

Si eres mayor de edad, es decir, tienes 18 años, o en todo caso 21 años, puedes usar la aplicación de mensajería con toda libertas. Pero hay detalles para los que no tienen la edad suficiente.

CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA USAR WHATSAPP

Tal como detalla WhatsApp en su página web , “si resides en un país del Espacio Económico Europeo (incluida la Unión Europea) o en cualquier otro país o territorio que forme parte de él (denominados en conjunto Región europea), debes tener al menos 16 años de edad (o más, si así lo requiere la legislación de tu país) para registrarte”.

Asimismo, menciona que si vives en otro país que no sea la Región europea, debes tener al menos 13 años de edad (o más, si así lo requiere la legislación de tu país) para utilizar WhatsApp.

En caso la app o la compañía de mensajería sepa de que eres una persona que no cumple con la edad mínima para utilizar el servicio de chat, simplemente bloqueará tus conversaciones de manera temporal.

“Desactivaremos la cuenta de WhatsApp de inmediato si es razonablemente verificable que la cuenta le pertenece a un menor. No recibirás confirmación si tomamos esta acción. Podremos revisar y tomar la medida correspondiente sobre tu reporte al recibir la información anteriormente solicitada de manera veraz y completa”, menciona.