Desde que comenzó el año 2023, WhatsApp no ha dejado de presentar actualizaciones que llegaron con nuevas herramientas, sin mencionar a las que por el momento se encuentran en el programa beta de la aplicación, así que los desarrolladores agregaron la opción de “Ayuda” porque muchos usuarios no saben cómo utilizar una función específica.

Como su propio nombre lo indica, la referida opción se encarga de apoyarte cuando presentas diferentes problemas en el aplicativo, por ejemplo: si no puedes actualizar la app, recibir mensajes de texto o audio, te aparece el mensaje “se cerró tu sesión”, no llega el código de verificación porque estás en otro país, etc.

Además, “Ayuda” también te enseña a utilizar las nuevas y antiguas funciones, desde algo tan básico como seleccionar y enviar un emoji, hasta algo más complejo como restaurar las conversaciones de tu cuenta (incluyendo archivos multimedia) sin Google Drive.

Para esto sirve la opción “Ayuda” en WhatsApp

Abre WhatsApp > presiona el ícono de los tres puntos > “Ajustes” > desplázate hacia abajo y toca en “Ayuda”.

> presiona el ícono de los tres puntos > “Ajustes” > desplázate hacia abajo y toca en “Ayuda”. Aquí vas a ver tres opciones: “Centro de ayuda” > “Condiciones y política de privacidad” > “Info. de la aplicación” .

. En breve explicaremos la primera en mención; la segunda es un documento en donde conocerás los términos y condiciones de uso; por último, con el tercero vas a saber la versión actual de WhatsApp.

En “Centro de ayuda” te preguntarán “ ¿Cómo podemos ayudarte? ”.

”. En este espacio sabrás cómo utilizar todas las funciones de “Chats”, “Llamadas y videollamadas”, “Comunidades”, “Privacidad, protección y seguridad”, “Cuentas y cuentas suspendidas”, “Pagos” (en algunos países) y “WhatsApp para empresas”.

de “Chats”, “Llamadas y videollamadas”, “Comunidades”, “Privacidad, protección y seguridad”, “Cuentas y cuentas suspendidas”, “Pagos” (en algunos países) y “WhatsApp para empresas”. Además, Meta elaboró una lista de artículos más populares, en donde te dicen para qué sirven los mensajes temporales, el aviso “ Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo ”, avatares, etc.

”, avatares, etc. Si oprimes en “Comenzar” accederás a más temas de ayuda y un recuadro para contactarte con el soporte de WhatsApp.

Qué significa el arroba en tus chats de WhatsApp

Si estás metido en un grupo de WhatsApp, de seguro has visto el arroba a cada rato.

La única manera de eliminarlo es simplemente ingresando al chat y listo.

Pero, qué cosa significa. Pues aquí te sacamos de la duda.

Se trata de una función que solo aparece cuando te han etiquetado en una conversación.

De esa manera podrás estar alerta y, sobre todo, tu celular te avisará que tienes un mensaje.

Lo malo es que no puedes evitar que alguien te etiquete.

Además, si has silenciado el grupo de WhatsApp, el etiquetado hará nuevamente que vibre ese chat.

Así que ya lo sabes, el arroba no es un error, ni mucho menos es algo que has presionado en la app y apareció por error.

Recuerda que tú también puedes etiquetar a tus amigos en los chats grupales, eso sí, solo sirve para estos y no los individuales.