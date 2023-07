Seguro que en alguna oportunidad te has despedido de tus amigos o pareja por WhatsApp, ya sea porque ibas a realizar otras cosas o simplemente querías ir a dormir, sin embargo, cuando vuelves a ingresar a la referida plataforma de comunicación instantánea te topas con el clásico mensajes: “¿Por qué sigues en línea?”, esto ocurre debido a que no has cerrado bien la aplicación, ¿Quieres saber cómo salir de la manera correcta? en Depor lo explicaremos de inmediato.

Antes de comenzar, recuerda que el estado de conectividad (en línea) puede durar entre 15 a 30 segundos como máximo, no obstante, los usuarios han reportado que en determinadas ocasiones supera el minuto e incluso horas. Además, si continúa abierta en segundo plano continuará consumiendo algunos recursos del teléfono, como por ejemplo: el procesador, batería, memoria RAM, etc.

Para evitar problemas con alguien, se recomienda que todas las noches cierres bien el servicio de mensajería o por lo menos cuando decidas dejar de utilizarlo durante varias horas. Sigue los pasos detallados que elaboramos y aprende a forzar el cierre de WhatsApp.

Cómo cerrar correctamente WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, ingresa a los “Ajustes” de tu smartphone, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Aquí busca y presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que has instalado en tu celular. Accede a WhatsApp .

. El siguiente paso es desplazarte hacia abajo oprimir la opción denominada “forzar cierre” (se encuentra en el extremo inferior derecho).

Finalmente, verás un aviso que indica lo siguiente: “Forzar la detención de una app puede generar errores”, no ocurrirá nada malo, así que toca en “Aceptar”.

Listo, eso sería todo, ya no saldrás en línea y habrás cerrar por completo el aplicativo.

Listado de apps que no debes descargar para evitar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que el primer baneo tendrá una duración máxima de 24 horas, en esta situación no serás capaz de enviar o recibir mensajes, tampoco ver estados o realizar llamadas y videollamadas. Si detectan que sigues utilizando versiones piratas ahora sí te bloquearán para toda la vida.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

WhatsApp Transparente

WhatsApp Aero

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp MA

FMWhatsApp

YoWhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

HeyWhatsApp