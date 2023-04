TikTok es una plataforma de videos muy popular que cuenta con miles de millones de usuarios, así que por esta razón se podría decir que tiene el poder suficiente como para hacer viral algo por las diferentes redes sociales. Aquí nació la nueva tendencia de publicar extraños códigos numéricos en los estados de WhatsApp o notas de Instagram, uno de los más utilizados es el “033″, así que desde Depor descubrirás su verdadero significado porque de repente alguien te estaría lanzando una indirecta.

Volvemos a resaltar, el “033″ no es un número relacionado con algún acto ilegal, prohibido o código de la mala suerte, sino todo lo contrario, tiene que ver con el amor y hace referencia a una letra, específicamente a la inicial del nombre de la persona que amas o de la que vives enamorado.

El “033″ no es el único, también existen otros 25 códigos adicionales que los detallaremos en una próxima oportunidad. Recuerda que estos números normalmente se publican en los estados de WhatsApp, historias y notas de Instagram, no es común observarlos en otras plataformas como Twitter, Messenger, etc.

Conoce el significado de código “012″ en WhatsApp e Instagram

El “033″ representa la letra “M” del abecedario.

representa la letra “M” del abecedario. Si tu nombre empieza con esta letra seguramente el estado sería para ti.

¿Por qué? no se saben los motivos, pero, eso no quiere decir que el “034″ sea la “N” o la “O″ el “035″, para estas letras se usan los códigos “012″ y “089″ respectivamente.

Como puedes ver no hay un orden numérico de acuerdo al abecedario.

Si el nombre de la persona que te gusta o tu enamorada empieza con la letra “M”, es un buen motivo para agregar el número en tu historia de WhatsApp o nota de Instagram, así él o ella sabrá que le estás enviando un mensaje secreto.

¿Quieres saber más sobre estos extraños números? Poco a poco te los diremos para que no pases dudas en las aplicaciones antes mencionadas.

Cómo saber si WhatsApp se cayó

Es muy sencillo darnos cuenta que WhatsApp se ha caído en todo el mundo siguiendo las cuentas oficiales. Para ello te invitamos a realizar estos pasos:

Si no recibes mensajes y piensas que WhatsApp se cayó, lo primero que debes hacer es comprobar que tienes conexión a internet, mediante tus datos o Wifi.

Si todo está correcto, te aconsejamos ingresar a Downdetector, web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales. Una de ellas es Twitter. La mayoría de usuarios usa el hashtag #WhatsappDown y, mediante ella, puedes saber si es cierto o no.

Si ninguno de esos pasos te da una pista, entonces revisa tu dispositivo móvil a fin de que puedas resolver si hay fallas de WhatsApp. Para ello puedes verificar la webde la compañía.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Aquí podrás encontrar miles de notas con secretos relacionados a la app de Meta.