Millones de personas utilizan diariamente el servicio de comunicación instantánea más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp, ya sea para que conversen con sus familiares o compañeros del trabajo, sin embargo, hay un grupo de usuarios que suelen enviarle a sus amigos algunos códigos que solo ellos comprenden, como por ejemplo: el número “1437″, pues el 1 es la letra “i”, 4 significa “love”, “3″ you”, y 7 “forever”, formando la frase “Te quiero para siempre” en español. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos el verdadero significado de las letras “tqg”, la cual se está haciendo muy popular por la referida plataforma de Meta..

Se trata de un nuevo código juvenil que se está empezando a compartir con mayor frecuencia a través de WhatsApp, así que probablemente no lo conozcas, pero no te alarmes o preocupes porque no es nada malo, esto en caso hayas visto que alguien se lo envió a tus hermanos o hijos.

¿Qué significa el código “tqg” en WhatsApp?

Antes de comenzar, es necesario mencionar que la mayoría de usuarios pensaron que significaba “Te quiero gustar”.

Incluso, algunos indicaron que era “Te quise Gerard”, en alusión a la polémica que hubo entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué.

Sin embargo, el “tqg” sí mantiene relación con los dos personajes antes mencionados.

Las letras son el título de una canción creada por el dueto Shakira y Karol G.

Pero su significado real es “Te quedó grande”, ¿Por qué? presuntamente por el engaño que recibieron ambas cantantes por parte de sus exparejas.

Esto se refleja en las frases: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido” o “Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”.

