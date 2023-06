No cesan las actualizaciones de WhatsApp, significa que todavía están llegando nuevas funciones al referido servicio de mensajería, por ejemplo: hace unas semanas se anunció la implementación de los “mensajes temporales” de una hora como mínimo hasta un año como máximo; un cambio radical en la interfaz principal del aplicativo para los usuarios de Android (estilo iPhone); el envío de audios por única vez (luego se eliminan automáticamente), etc., sin embargo, se viene probando otra función denominada “mensajes de video”, ¿Qué es y en qué se diferencian de los videos normales? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

Seguramente no estés familiarizado con dicha herramienta, pues todavía se viene probando en la versión beta de WhatsApp para iOS y Android, si deseas unirte al programa de prueba haz clic en el siguiente enlace. Es un hecho que llegará al aplicativo oficial, pues los beta testers se encuentran satisfechos y tienen buenas críticas de la opción “mensaje de video”, no obstante, el público de la app estable no entiende cuál es el objetivo y para qué servirá si ya se pueden enviar videos de la forma tradicional.

Así como existen los mensajes de audio, también se creó algo similar con los videos. Aunque su principal diferencia es evidente, uno es circular y el otro rectangular, encontramos hasta 11 cosas en la que son distintos, de hecho son más pero también comparten algunas características. Recuerda que para activarlo solo toca una vez sobre el ícono del micrófono y este cambiará por la cámara, luego pulsa y desliza hacia arriba para empezar a grabar (por el momento en la beta).

Estas son las diferencias entre los mensajes de video y los videos comunes de WhatsApp

WhatsApp Mensajes de video Videos Forma circular. Sí No Forma rectangular. No Sí Se graban en tiempo real. Sí A veces Se puede compartir como archivo adjunto. No Sí Se puede compartir en su calidad original (como documento). No Sí Cuando los envían se comprimen. Sí Sí Cuentan con el cifrado de extremo a extremo. Sí Sí Solo duran 60 segundos. Sí No Duran más de 60 segundos, incluso minutos, pero que el video no pese más de 2 GB. No Sí Se puede reenviar. No Sí Es posible verlo en pantalla completa. No Sí Permite el modo manos libres. Sí Sí Se puede eliminar el audio, convertirlo a GIF y recortarlo. No Sí Cuenta con la opción de visualización previa (antes de enviarlo). Sí Sí Tiene la herramienta para pausar y reanudar el video. No No Realiza un conteo regresivo antes de grabar. Sí No

Así puedes buscar más rápido los archivos multimedia en tus conversaciones de WhatsApp

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación, puede ser personal o grupal.

Presiona en el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Oprime la que dice “Archivos, enlaces y documentos”.

Aquí se abrirá una nueva ventana con tres pestañas.

Por último, selecciona una y busca el archivo multimedia que quieras.

