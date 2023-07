La mayoría utiliza WhatsApp como un medio de comunicación para felicitar a alguien por su cumpleaños, Día del Padre y Madre o algún hecho histórico, por ello, este 28 y 29 de julio son fechas importantes porque se celebran las Fiestas Patrias para conmemorar los 202 años desde que se proclamó la Independencia del Perú. ¿Ya tienes listo tu saludo? todavía no lo envíes, en Depor te diremos qué emoticones puedes agregar para que sea visualmente más atractivo y original.

No hay dudas, el emoji que más representa al Perú es la tradicional bandera rojiblanca, este tiene que estar de todas maneras entre las líneas que vas a escribir, no obstante, hay otros que probablemente no sabías que estaban entre los más de tres mil íconos de WhatsApp.

Como se recuerda, los emojis no solo sirven para expresar sentimientos o estados de ánimo (felicidad, tristeza, ira, etc.), también sirven para representar identidad cultura, así que en el marco de las Fiestas Patrias te diremos cuáles son los emojis que se relacionan con los peruanos.

Emoticones de WhatsApp que puedes utilizar por Fiestas Patrias

Bandera del Perú : es un símbolo patrio que se encuentra en la sección “Banderas”. No cuenta con el emblemático escudo, en donde figura la vicuña, árbol de la quina, cornucopia y una corona cívica.

: es un símbolo patrio que se encuentra en la sección “Banderas”. No cuenta con el emblemático escudo, en donde figura la vicuña, árbol de la quina, cornucopia y una corona cívica. La papa : el tubérculo más popular en tierras peruanas, aquí hay más de tres mil variedades, entre las más conocidas: la papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla y papa huairo.

: el tubérculo más popular en tierras peruanas, aquí hay más de tres mil variedades, entre las más conocidas: la papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla y papa huairo. La llama : representa a uno de los mamíferos oriundos del Perú, aunque también se encuentra presente en otros países andinos como Bolivia.

: representa a uno de los mamíferos oriundos del Perú, aunque también se encuentra presente en otros países andinos como Bolivia. Mototaxi: en otros países lo conocen como “Moto de tres ruedas” o “Auto Rickshaw”, pero en el Perú lo denominan mototaxi, muchos utilizan este vehículo de transporte para movilizarse a cortas distancias.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes, a veces la app se actualiza para corregir huecos de seguridad .

. Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

, ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus. La popular estafa del premio . Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación. No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te “enviaron por error”, si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.