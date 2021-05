WhatsApp anunció meses atrás que compartirán información de los perfiles de los usuarios con Facebook. Ante esta decisión, varios de la comunidad tomaron la decisión de descargar otras aplicaciones de comunicación como Telegram. Por supuesto, WhatsApp se vio obligado a postergar el parche ante las críticas.

Finalmente, se decidió que el 15 de mayo se habilitarán las nuevas políticas de privacidad y que no darán paso atrás con las reformas que plantearon en un inicio. No obstante, dará la posibilidad de los usuarios a seguir usando sus cuentas pese a que no han aceptado las políticas.

Se anunció que los usuarios recibirán recordatorios periódicos para que acepten las nuevas políticas de privacidad. Básicamente, se ha divido en dos etapas el reacondicionamiento de los usuarios.

Fases de WhatsApp tras las políticas de privacidad del 15 de mayo

Fase 1: todos los que no acepten en primera instancia, recibirán las notificaciones. Pasado un tiempo no podrán seguir realizando llamadas o acceder a los chats desde las notificaciones.

Fase 2: la cuenta que no acepte las condiciones en la segunda fase dejarán de recibir y enviar llamadas y notificaciones.

Ya no se cancelarán las cuentas que no acepten las políticas pero se tendrán que alinear tarde o temprano para que funcione el app.

WhatsApp y el truco para cambiar las letras de tus conversaciones sin programas

WhatsApp sigue actualizándose y ha empezado a sumar diversas herramientas para que sean útiles a todos sus usuarios. Por ejemplo, ha agregado la función que te permite activar los mensajes que se autodestruyen en 7 días, tanto para chats individuales como en grupos.

Pero allí no acaba la cosa. WhatsApp también cuenta con un montón de trucos pocos explorados por las personas. Una de ellas es la posibilidad de poder cambiar el estilo de las letras en tus chats.

Lo mejor de todo es que no es necesario que cuentes con algún programa o instalar una aplicación de terceros para ejecutarlo.

Si bien está algo escondido en WhatsApp , es tiempo de darte todas las pistas para que así puedas mejorar tus chats y sorprender a todos tus contactos en las conversaciones que sostienes a diario.

CÓMO CAMBIAR LAS LETRAS DE WHATSAPP SIN PROGRAMAS

Cabe precisar que este truco tiene bastante tiempo en WhatsApp , solo que deberás activarlo de manera manual. No aparecerá pulsando una oración, ni mucho menos se activa desde los Ajustes.

Cursiva: Para escribir texto en cursiva , coloca un guión bajo antes y después del texto: _ texto_

Para escribir texto en , coloca un guión bajo antes y después del texto: _ texto_ Negrita: Para escribir texto en negrita , coloca un asterisco antes y después del texto: *texto*

Para escribir texto en , coloca un asterisco antes y después del texto: *texto* Tachado: Para escribir texto tachado , coloca una tilde antes y después del texto: ~texto~

Para escribir texto , coloca una tilde antes y después del texto: ~texto~ Monoespaciado: Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas antes y después del texto: ```texto```

Recuerda que en caso desees cambiar el color de tu texto puedes utilizar otras aplicaciones en tu iPhone y Android que complementen tus escritos de WhatsApp.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.