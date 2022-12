En internet se ha difundido la noticia de que WhatsApp bloquearía tu cuenta en caso utilices ciertas palabras “prohibidas” como por ejemplo: “pornografía”, “pedofilia” o términos derivados, sin embargo, muchos olvidan que la referida plataforma de mensajería cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de privacidad que sirve para que solo tú y la persona con quien chateas sean los únicos capaces de leer, escuchar y ver todo lo que se envían, ni siquiera WhatsApp tendrá acceso a este contenido.

Es cierto que por ética no debes utilizar esos términos con mala intención o mofa, pero, la aplicación de Meta no es capaz de husmear en tus conversaciones, están encriptadas. Además, también se dijo que cancelarían tu cuenta de forma temporal o permanente si compartes palabras amenazantes, difamatorias, obscenas o que inciten al odio, algo que también es falso, no obstante, en caso reporten tus mensajes, aquí WhatsApp sí puede iniciar una investigación para decidir si mereces ser baneado.

“Ni WhatsApp ni Meta ven el contenido de las conversaciones de sus usuarios. Entonces, si tú en una conversación utilizas estas supuestas palabras, no hay modo de que nosotros lo sepamos”, comentó para El Comercio Paloma Szerman, gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp.

¿En qué ocasiones WhatsApp puede bloquear tu cuenta?

Como se recuerda, la primera vez que registras tu número de teléfono en WhatsApp, el aplicativo te ofrece los términos y condiciones que debes aceptar para utilizar su servicio, de lo contrario no vas a crear una cuenta. Las políticas son claras, básicamente te dicen lo que debes y no debes hacer porque podrían banear tu cuenta por días, meses, años o para siempre.

Cuando reportan tus mensajes y has extorsionado, amenazado o enviado videos que incumplen con los términos y condiciones de WhatsApp.

Cuando utilizas programas “ no oficiales ” de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, entre otras versiones que son copias.

Cuando varios usuarios te bloquean y reportan tus mensajes.

Maneras de recuperar las conversaciones de WhatsApp que eliminaste hace meses

Con copia de seguridad

Si la última vez que hiciste una copia de seguridad manualmente fue hace varios meses, lo único que debes hacer es restaurar la misma para rescatar tus conversaciones.

Sin embargo, es necesario destacar que perderás la información de tus chats actuales. Primero, desinstala WhatsApp y vuelve a instalar el aplicativo.

Cuando registres tu número nuevamente, llegarás a un punto en donde el aplicativo te preguntará si deseas "Restaurar" una copia de seguridad, confirma la acción y espera el proceso.

Con Tenorshare UltData