No cabe duda que el buscador de stickers de WhatsApp es una de las mejores herramientas para ampliar el catálogo de elementos interactivos. No obstante, esta herramienta es un tanto limitada, ya que no se pueden encontrar todos los packs que crea la comunidad ni acceder a los que crean en otros países. Por este motivo, ahora se pueden usar los Deep Links para compartir y descargar directamente los packs de stickers. Conoce qué son y cómo utilizarlos.

Se trata de enlaces mucho más complejos que los normales que usas en tu navegador. Básicamente, los Deep Links cuentan con contenido directo que interactúa con tu aplicación y te permite descargar o acceder a negocios.

Ahora puedes compartir estos enlaces para que tus contactos descarguen directamente los packs de stickers sin pasar por la biblioteca interna de la misma aplicación. Recuerda que algunos packs de stickers son locales y no están disponibles en Perú, pero con los Deep Links se soluciona el caso.

Ten en cuenta que solo es posible utilizar los Deep Links en la versión móvil de la aplicación, no está disponible en WhatsApp Web o de navegador. A continuación te explicamos el proceso para utilizar un Deep Link.

¿Cómo usar un Deep Link en WhatsApp?

En primer lugar, asegúrate de tener WhatsApp instalado y tu cuenta configurada correctamente. Seguidamente deberás abrir un navegador cualquiera en tu móvil, ya sea Chrome o Mozilla y presionar en la barra de direcciones para escribir lo siguiente.

wa.me/stickerpack/NombreDePack

Recuerda rellenar la parte final del enlace con el nombre del pack de stickers que deseas descargar. El medio Xataka comparte un ejemplo: wa.me/stickerpack/VaccinesForAll.

Como puedes ver, las mayúsculas son obligatorias y debes respetar el nombre del pack creado. Una vez que ingresas este enlace en el navegador, te saldrá el pack y un botón que dice “Abre WhatsApp”, al presionarlo te mandará directamente a la descarga.

Desde ahora puedes compartir con amigos diferentes enlaces para que accedan directamente a los stickers que les compartes, sin la necesidad de guardarlos de uno a uno.