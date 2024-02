La mayoría de usuarios envía y recibe mensajes de WhatsApp Messenger diariamente, algunos son más importantes que otros por supuesto, pero si deseas responderlos todos y no puedes en el momento, te recomendamos utilizar la herramienta denominada “marcar como no leído”, ¿Qué debes hacer? Es algo que en Depor te enseñaremos de inmediato.

¿Para qué sirve la referida función? Simple, te ayuda a verificar qué conversaciones personales o grupales todavía no has leído. Recuerda que no será posible eliminar el check de color azul si leíste el mensaje en caso hayas activado la confirmación de lectura a través de las configuraciones de tu cuenta.

Así puedes marcar un chat de WhatsApp como no leído

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es pulsar sobre una conversación personal o grupal.

Aquí se habilitarán algunas herramientas en la parte superior.

Presiona el ícono de los tres puntos arriba a la derecha.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “ Marcar como no leído ”.

”. En tu chat aparecerá un circulo de color verde.

Es así como podrás recordar cuándo contestarlo.

¿Cómo se quita el ícono? Simple, ingresando a la conversación.