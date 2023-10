La plataforma de comunicación rápida desarrollada por la compañía Meta, hablamos de WhatsApp, no solo te brinda la posibilidad de enviar mensajes textuales, notas de voz, fotografías o videos, también puedes compartir documentos Word, Excel, PDF, PPT, etc. ¿Le enviaste uno de estos archivos a un contacto o grupo, pero no recuerdas a quién? no pierdas el tiempo buscando en cada conversación, ya que desde Depor aprenderás a utilizar los filtros del aplicativo que organizarán por fecha todos tus documentos. Toma nota.

Millones de usuarios han reemplazado a Gmail por WhatsApp, esto debido a la compatibilidad con la mayoría de archivos que la referida aplicación de mensajería acepta. Supongamos que tu jefe te pide un documento importante que habías compartido con un contacto por la app de Meta, el problema es que no recuerdas a quién se lo enviaste, sin embargo, podrás de ubicar ese archivo en cuestión de segundos si conoces la fecha y hora aproximada del día.

Antes de comenzar, es importante aclarar que si has eliminado el chat no será posible encontrar el documento con los filtros, lo harás manualmente por medio del gestor de archivos de tu teléfono inteligente.

La guía para ver en orden todos los documentos enviados y recibidos por WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán diferentes herramientas (filtros).

Oprime la pestaña que dice “ Documentos ”.

”. Te aparecerán todos los documentos enviados o recibidos (organizados por fecha)

Word figura de color azul, Excel de verde, PDF de rojo y PPT de naranja.

A la derecha figura la fecha exacta.

Desplázate hacia abajo hasta llegar al día específico y toca en el nombre del contacto o grupo .

. Finalmente, será derivado a ese documento para que lo rescates.

Cómo tener actualizado WhatsApp móvil para siempre en Android

Accede a la Google Play Store.

Escribe WhatsApp en la barra de búsqueda.

en la barra de búsqueda. Entra a la primera aplicación que te aparece.

Como ya la tienes instalada en tu dispositivo, te pueden aparecer los siguientes botones: “Desinstalar” y “Abrir” o “Desinstalar” y “Actualizar”.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales, los ubicas en el extremo superior derecho.

Por último, se desplegarán dos opciones, toca en “Actualizar automáticamente”.

Listo, ahora WhatsApp siempre se actualizará solo a su última versión.