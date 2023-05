Millones de usuarios están preocupados porque descubrieron que WhatsApp eliminará para siempre la pestaña de “Estados”, una sección muy utilizada en donde puedes publicar textos, fotos y videos de tus actividades cotidianas. Recuerda que el contenido multimedia compartido tiene una duración máxima de 24 horas y luego desaparece automáticamente.

Seguro te estarás preguntando lo siguiente: “¿Ya no se podrá subir historias?”, la respuesta es no, continuarás publicando contenido en la referida sección, solo que ahora la pestaña de “Estados” se llamará “Actualizaciones”, espacio que compartirá con los “Canales” de WhatsApp, una nueva herramienta que te permitirá crear y suscribirte a conversaciones especiales para conocer noticias o eventos de un tema en específico, así no tendrás que recurrir a otras plataformas cuando quieras acceder a la información que te interesa.

Todavía no se sabe cuándo llegará este radical cambio a la referida plataforma perteneciente a Meta, pero, las modificaciones ya se encuentran disponibles en la versión Beta de WhatsApp para los usuarios de Android. Desde Depor te diremos cómo será la nueva apariencia del aplicativo de mensajería instantánea.

Por qué motivos se eliminarán los estados de WhatsApp

Como mencionamos hace un momento, la pestaña “Estados” será renombrada por “Actualizaciones”, en la parte superior vas a ver las historias de tus contactos en forma de carrusel (como en Instagram), mientras que en el lado inferior tendrás a los “Canales”.

¿Quieres tener este nuevo aspecto de WhatsApp? aplica los siguientes pasos.

Primero, tienes que descargar WhatsApp Beta para los usuarios de Android, así que accede a la Google Play Store.

Desplázate hacia abajo y toca la opción "Convertirte en beta tester"

Acepta las condiciones y espera que termine el proceso de instalación. No se trata de otra app, sino que cambiarás de la versión estable a su fase beta.

Abre WhatsApp y presiona la pestaña “Updates” o “Actualizaciones”.

La pestaña de "Estados" será renombrada por "Actualizaciones". (Foto: WabetaInfo)

¿Cuál es la edad mínima que pide Whatsapp para que utilices la aplicación?

De acuerdo a la información sobre los servicios de WhatsApp, la cual está en sus términos y condiciones, hay una edad mínima para utilizar el aplicativo de Meta.

En caso residas en un país del Espacio Económico Europeo (incluida la Unión Europea), debes haber cumplido los 16 años o más.

Por supuesto si así lo requiere la legislación de tu país

Por otra parte, si resides en un país que no pertenece a la Región Europea, es necesario que tengas 13 años o más, resaltando siempre si así lo requiera la legislación del país.

WhatsApp destaca que además de cumplir con la edad mínima requerida (según la ley aplicable), si no tienes la edad para aceptar sus condiciones en tu país, serán los padres o tutores quienes acepten sus términos en tu nombre.

Será necesario que las lea contigo.

