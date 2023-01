Los usuarios de WhatsApp bautizaron a la función “Mensajes temporales” como el “modo infiel”, la cual te permite eliminar todo el contenido de una conversación de forma automática, por supuesto después de haberla activado. La referida herramienta te brinda hasta tres diferentes opciones: borrar los mensajes textuales y cualquier archivo multimedia después de 24 horas, 7 días o tres meses.

¿Por qué le dicen modo infiel? la idea principal de los mensajes temporales es eliminar todo el contenido de una conversación para que no ocupes espacio de almacenamiento con archivos innecesarios, como por ejemplo, los memes; sin embargo, muchos indican que la mayoría lo utilizan para no dejar rastro de una conversación con alguien, así sus respectivas parejas no se van a dar cuenta que también hablan con otra persona.

Motivos para que WhatsApp elimine el “modo infiel”

En una próxima actualización del aplicativo estable (oficial de WhatsApp), los usuarios que hayan activado los “mensajes temporales” ya no podrán “destacar mensajes“, por lo menos hasta que lo desactiven. Es necesario aclarar que la referida característica que ya se encuentra disponible en la Beta de la aplicación y la reemplazaron con el nombre de “Guardar mensaje”; no te preocupes que más adelante te enseñaremos a descargar el programa de prueba.

De esta manera, WhatsApp eliminará el uso del “modo infiel”, pues los usuarios ya no podrán guardar o destacar mensajes, como stickers, algo muy común cuando te gusta una pegatina que te enviaron.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android?

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

¿Qué significa el ícono de la chincheta en WhatsApp?