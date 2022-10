WhatsApp es una plataforma de mensajería que cuenta con muchos trucos y secretos, los cuales se han ido descubriendo durante el transcurso de los años desde su lanzamiento en el 2009; sin embargo, también han salido versiones “No oficiales”, según Meta, de la referida aplicación de comunicación instantánea, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. En esta oportunidad, desde Depor te explicaremos por qué algunos usuarios nunca aparecen “En línea” o no les sale el “Escribiendo...” al momento de contestar un mensaje. Toma nota.

Cada vez que respondes a un mensaje por WhatsApp Messenger (la app oficial de Meta), el otro contacto sabrá que te encuentras “En línea” y que estás apunto de contestar lo que te envió, estas palabras aparecen en la parte superior izquierda de la conversación, para ser precisos debajo de tu nombre.

POR QUÉ TU CONTACTO DE WHATSAPP NO APARECE “EN LÍNEA” O “ESCRIBIENDO...”

Solo hay tres posibles razones para que las características que mencionamos anteriormente no salgan cuando te responden un mensaje.

La primera, cuando realizan el truco de activar el modo avión > luego contestan el mensaje de WhatsApp > cierran la app con el botón de “Home” o “Inicio” > y proceden a desactiva el modo > esto hará que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” no aparezcan.

> cierran la app con el botón de “Home” o “Inicio” > y proceden a desactiva el modo > esto hará que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” no aparezcan. La segunda, cuando se han descargado WhatsApp Beta , el programa de prueba de la app en donde pueden utilizar las nuevas funciones antes que todos. En la versión Beta de Android es posible ocultar el “En línea” para “Todos”, pero el “Escribiendo...” aún no es posible.

, el programa de prueba de la app en donde pueden utilizar las nuevas funciones antes que todos. En la versión Beta de Android es posible ocultar el “En línea” para “Todos”, pero el “Escribiendo...” aún no es posible. La tercera y última, cuando esconden estas palabras con la ayuda de una versión “No oficial” de WhatsApp, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., son unas APKs alteradas con más funciones que la versión estable.

CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y accede a los “Ajustes” presionando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es ingresar a los apartados que dicen “Cuenta” > “Verificación en dos pasos”.

Oprime sobre el botón denominado “Activar”.

Finalmente, crea y apunta esa clave complicada de adivinar, pero fácil de recordar.

