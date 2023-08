WhatsApp Messenger es una plataforma para intercambiar mensajes con tus contactos, sin embargo, también te permite realizar o recibir llamadas y videollamadas a largas distancias. La primera que acabamos de mencionar a veces no suena, incluso si tienes el volumen de tu dispositivo móvil al 100%, ¿Por qué sucede esto y cómo solucionarlo? en Depor lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, te diremos que no se trata de un error de WhatsApp, es probable que hayas alterado algo que no debías entre las configuraciones y eso provocó que las llamadas entrantes ya no suenen. El lado positivo es que no descargarás aplicaciones de terceros para solucionar el inconveniente.

Además, el proceso es compatible en los celulares con sistema operativo iOS de Apple y Android de Google, recuerda que la versión de WhatsApp no es la misma para cada software, varía en diseño, rutas de funciones e incluso herramientas.

Esta es la solución cuando no suena el tono de llamada en WhatsApp

Primero, lo más básico, verifica en el menú de herramientas que el teléfono no se encuentre en “ modo silencio ”.

”. Ahora, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos arriba a la derecha (en Android), y el ícono del engranaje en la parte inferior derecha (en iOS).

Oprime los “Ajustes” > luego toca el apartado “Notificaciones”.

Desplázate hacia el final hasta llegar a la sección “Llamadas” > toca en “Tono” > sube todo el volumen y selecciona un tono que no sea “silencioso” o “predeterminado”.

y selecciona un que no sea “silencioso” o “predeterminado”. Si no suenan las llamadas de los números no agregados, entonces retrocede y aprieta en “Privacidad” > “Llamadas” > desactiva el interruptor “ Silenciar las llamadas de números desconocidos ”.

”. Listo, corrobora los cambios diciéndole a un amigo o familiar si te puede llamar.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes, a veces la app se actualiza para corregir huecos de seguridad .

. Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

, ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus. La popular estafa del premio . Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación. No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te “enviaron por error”, si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.