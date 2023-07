En la sección “Novedades” (ex estados) encuentras a las historias y los canales de WhatsApp, este último ya lo utilizan millones de usuarios en todo el mundo, incluso algunas reconocidas empresas ya crearon el suyo, por ejemplo: F.C. Barcelona, UFC Español, NASCAR, WWE y otros. Como se trata de una nueva función, los usuarios no saben para qué sirve un canal y cuáles son sus beneficios, es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato.

Comenzaremos por lo básico, ¿Qué son los canales? básicamente son espacios en donde los administradores comparten noticias sobre un determinado tema, empresa o personaje público de tu interés, así estarás informado sin la necesidad de salir del aplicativo de mensajería instantánea.

Así es, ya no vas a recurrir a Google para informarte del tema que te interesa, es cierto que aún no se han creado muchos canales por su reciente incorporación en la versión estable de WhatsApp, pero con el tiempo irán apareciendo. No temas en unirte a un canal, de hecho hay muchos beneficios y ocultan tus datos personales.

Estos son los beneficios de unirte a un canal de WhatsApp

Primero, no eres visible para los cientos, miles o millones de seguidores, significa que ellos ni tu podrán ver cuando siguen un canal de WhatsApp .

. Tu número de teléfono esta 100% protegido, ni siquiera los administradores del canal podrán acceder a esta información. Además, si entras a la Info. del canal no vas a ver a ninguno de los integrantes.

En caso reacciones a las noticias tampoco sabrán que has sido tú, solo aparecerá el número de interacciones.

Es posible activar las notificaciones en uno o varios canales, así sabrás cuándo enviaron nuevas noticias.

Los administradores solo tienen la capacidad de ver tu nombre y foto de perfil (en caso no hayas modificado estos datos en los ajustes de privacidad de tu cuenta).

Finalmente, estarás informado a través de WhatsApp.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.