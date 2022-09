WhatsApp ya se ha convertido en una de las aplicaciones móviles de comunicación más usadas en occidente. Se trata de una app desarrollada por Meta que pone en nuestro alcance diferentes herramientas como mandar mensajes de texto, fotos, videos, realizar llamadas, etc.

Por supuesto, hay momentos en los que no deseamos ser molestados, ya sea porque estamos en el cine o simplemente trabajando o estudiando. Para estos casos, lo que podemos hacer es silenciar la aplicación o los chats que más notificaciones envían.

Lamentablemente, por el momento, no existe un botón para desconectarse de WhatsApp y no parece que Meta esté trabajando en él. Pese a esto, en la beta se ha reportado que la aplicación puede reconocer cuando tu móvil se encuentra en “modo no molestar”.

Si deseas activar este modo en tu celular Android, solo hace falta que bajes la pestaña de notificaiones y configuración de la parte superior y le des al botón de “do not Disturb” o “no molestar”, el cual cuenta con un icono de un círculo con una raya horizontal en el medio.

WhatsApp detectará cuando actives el “modo no molestar”

Según reporta el medio WaBetainfo, WhatsApp beta de iOS de iPhone ya contaba con la detección del “modo no molestar”, el cual ha estado en desarrollo por muchos meses. Ahora es compatible con Android.

“Como puede ver en esta captura de pantalla, cuando se pierde una llamada y no molestar está habilitado, este evento se agrega automáticamente a la conversación y pronto también en la pantalla del historial de llamadas”, detalla el medio indicado.

Te avisarán cuando un contacto te haya llamado o marcado una vez que hayas desactivado el “modo no molestar”.

WhatsApp detectará cuando actives el “modo no molestar”. (Foto: WaBetainfo)

