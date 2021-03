Usuarios alrededor del mundo de la red de mensajería instantánea, WhatsApp, reportaron la caída de la aplicación y también de Instagram y Facebook. El hecho se dio a conocer por otras redes sociales como Twitter, donde miles de usuarios se vieron afectados alrededor del mediodía.

Aún no se conocen los motivos de los fallos de WhatsApp ni de Instagram y probablemente se deba a una caída de los servidores. De hecho, estos problemas son frecuentes y pasan más de una vez al año, aún más con la migración que hace Facebook (propietaria de ambas plataformas) de servidores para poseer más espacio.

Downdetector rastrea las interrupciones recopilando información de estado de una serie de fuentes, incluidos los errores enviados por el usuario en su plataforma. Es posible que las interrupciones estén afectando a un mayor número de usuarios.

Según sus cifras, más del 69% de los reportes de usuarios en WhatsApp indica que no pueden actualizar sus conversaciones, mientras que el 47% de los mensajes de usuarios de Facebook Messenger señala que la aplicación no muestra conexión con el servidor. En tanto, en Instagram, el 71% de reportes indica que no se muestran los contenidos del news feed.

La cuenta oficial de WhatsApp no ha reportado ni dado mensaje de la caída al momento. Una situación similar con la cuenta oficial de Instagram en Twitter que tampoco ha reportado ninguna falla al momento.