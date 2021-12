Seguramente has probado muchas aplicaciones móviles que prometen ser eficientes para crear stickers de WhatsApp con fondo transparente perfecto, sin embargo, la mayoría ejecutan mal su trabajo e incluso eres tú quién tiene que trazarlos manualmente para eliminar el fondo de una imagen. En esta oportunidad, vamos a enseñarte un sencillo truco que te ayudará a realizar lo que acabamos de mencionar, todo de manera automática y sin tener que descargar aplicaciones externas.

Como lo dijimos anteriormente, la solución a este problema no la encuentras en la Google Play Store de Android o App Store de Apple, ya que las aplicaciones en estas tiendas no te ofrecen los mejores resultados al momento de retirar el fondo de una imagen para volverlo sticker. Existen otros programas más avanzados como Photoshop, pero, será difícil de hacerlo si no sabes manipular el referido software de edición.

CÓMO CREAR STICKERS CON FONDO TRANSPARENTE

Primero, desde tu móvil Android o iOS descarga la imagen que quieres convertir a sticker.

Luego, ingresa a la página web Remove Image Background.

Ahora, presiona en ‘Upload Image’ y abre o carga la imagen a recortar el fondo.

Espera unos segundos y el portal te permitirá descargar la imagen con el fondo transparente en formato PNG. Listo, ya tienes la imagen sin fondo, ahora si necesitarás de otra aplicación.

Entra a la Google Play o App Store y descarga ‘Sticker Studio’, asimismo otórgale los permisos necesarios para que pueda operar.

Abre la aplicación y haz clic sobre el ícono de la cruz (+). Aparecerá una lista de opciones, tendrás que elegir ‘Seleccionar Foto’.

Finalmente, abre la foto sin fondo en formato PNG y conviértela a sticker.

Cómo habilitar el botón para crear stickers

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store y App Store de iOS.

Después, si tienes abierto WhatsApp Web, presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, escoge la que dice cerrar sesión.

Vuelve a escanear el código QR para vincular tu cuenta.

En caso no aparezca, intenta acceder a WhatsApp Web desde otro navegador.

desde otro navegador. Si cuentas con la versión beta abandónala para que te salga el nuevo botón.

Si recientemente has actualizado la aplicación móvil, espera 24 horas y vuelve a ingresar a la plataforma.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.