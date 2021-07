WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea en donde podrás enviar todo tipo de archivos multimedia como textos, audios, fotos, videos, documentos (Word, Excel, PDF, etc.) e incluso nada, quiere decir un mensaje con contenido invisible. Así como puedes mandar esto último, también tienes la posibilidad de colocar nada en tu información de perfil ¿Quieres saber cómo hacerlo? Continúa leyendo esta nota.

Si crees que eliminando la información del perfil de tu WhatsApp ya no podrás mostrar nada, estás equivocado, cuando lo intentes te aparecerá el siguiente mensaje: “El nombre no puede quedar vacío” o “Tu Info. no puede quedar vacía”, prácticamente los de Facebook te obligan a escribir algo o colocar un simple emoji como último recurso.

Si lo que quieres es dejar estos campos vacíos ya sea por un tema de privacidad, hay un truco que funciona tanto para los móviles son sistema operativo iOS de iPhone y Android de Google, también aplica para WhatsApp Web y la App de WhatsApp para ordenadores. Además, no necesitarás instalar una aplicación adicional que ocupe espacio de almacenamiento en tu equipo.

CÓMO DEJAR LA INFO Y EL NOMBRE DE PERFIL DE WHATSAPP VACÍO

No es necesario, pero, tienes que asegurarte que WhatsApp esté actualizado desde la Play Store o la App Store.

esté actualizado desde la Play Store o la App Store. Ahora, abre la aplicación y dirígete a los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones y tienes que elegir la sección de ‘Ajustes’.

En esta parte debes presionar en tu foto de perfil.

Aquí puedes cambiar la foto, el nombre y la Info., nos centramos en las dos últimos.

El siguiente paso será ingresar a la siguiente página web https://psfonttk.com/ y presionar donde dice ‘Invisible character’.

Se abrirá un nuevo apartado y tienes que pulsar donde dice ‘Copy’ para copiar el texto invisible.

Vuelves a WhatsApp y abres la sección ‘Nombre’ para pegar el texto invisible, aunque no aparezca nada la app te habilitará la opción para ‘Guardar’. Realizar la misma acción en ‘Info’.

A la izquierda colocamos espacios y no permite guardar la información. A la derecha colocamos el texto invisible y se guardó con éxito (Foto: Mag)

Listo, eso sería todo ahora nadie podrá ver la información de tu perfil en la app perteneciente a Facebook. Es importante aclarar que los textos invisibles parecen espacios pero no lo son, en palabras simples son caracteres no reconocidos por un dispositivo y por eso se ven transparentes.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.