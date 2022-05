La confirmación de lectura de WhatsApp sirve para que tus contactos no sepan que has leído sus mensajes o escuchado sus audios, sin embargo, la referida función solo aplica para los chats personales, significa que en caso ingreses a una conversación grupal automáticamente dejarás tu visto. Existe un novedoso truco que te ayudará a leer cualquier mensaje sin dejar rastro alguno, incluso en los grupos, pues los integrantes no se van a enterar que has visto lo que te acaban de enviar, ¿Cómo es posible? con la ayuda del Asistente de Google. Desde Depor te enseñaremos los pasos a continuación.

Es importante aclarar que por más que el Asistente de Google lea en voz alta los mensajes de WhatsApp que solamente te aparecen en la barra de notificaciones , no dejarás el visto, ya se ha comprobado incluso con la confirmación de lectura activada.

ASÍ PUEDES LEER MENSAJES DE WHATSAPP SIN DEJAR EL VISTO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Primero, asegúrate de tener actualizado WhatsApp desde la Google Play Store de Android.

desde la Google Play Store de Android. Ahora, en caso no tengas habilitado al Asistente de Google haz lo siguiente: abre la app de Google (no Google Chrome) y presiona sobre el ícono de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

haz lo siguiente: abre la app de Google (no Google Chrome) y presiona sobre el ícono de perfil que se ubica en el extremo superior derecho. Se desplegarán una mini ventana con varias opciones: entra en “Configuración” > “Asistente de Google”.

Desplázate hacia abajo y toca en el apartado ”Hey Google y Voice Match”.

Aquí activa el interruptor que dice “Hey Google”.

El siguiente paso es invocar al asistente diciendo “Ok Google”.

Después, di en voz alta “Lee mis mensajes de WhatsApp ”.

”. Te aparecerá la siguiente advertencia: “ Permite que el asistente lea las notificaciones en voz alta ”, dale en “Aceptar”.

”, dale en “Aceptar”. Finalmente, vuelve a repetir “Hey Google”, “Lee mis mensajes de WhatsApp”, de inmediato los leerá en voz alta sin dejar el visto.

Listo, eso sería todo, en caso no hayan mensajes en la barra de notificaciones, el asistente te dirá que no hay mensajes disponibles. Recuerda que los mensajes de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, quiere decir que nadie puede acceder a estos, solo tú y la persona con quien chateas, no obstante, Google tiene acceso a todas nuestras notificaciones, por supuesto en caso tú se lo permitas.

Cómo quitarle el permiso de las notificaciones al Asistente de Google en Android