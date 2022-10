Para que tu teléfono soporte WhatsApp sin ningún tipo de problema, debes contar con la versión de Android 4.1 o superiores, y en el caso de los dispositivos iPhone requieres de iOS 10 a más; sin embargo, la referida aplicación de mensajería instantánea es capaz de ralentizar los móviles debido a la gran cantidad de almacenamiento que consume. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos una serie de trucos para evitar que WhatsApp disminuya el rendimiento de tu celular.

Todo lo que te envían por WhatsApp, ya sean fotos, videos, documentos, etc., se va registrando sigilosamente en una carpeta oculta del aplicativo, es por está razón que te preguntas lo siguiente: “¿Por qué me queda poco espacio si no tengo nada en la galería?”. Los dispositivos más afectados son los de la gama baja o media, pues estos solo tienen hasta 64 GB de almacenamiento interno, muy poco para todo lo que compartes o recibes a través de la app de Meta.

Cada vez que estás apunto de ocupar todo tu espacio, el teléfono se ralentiza porque ni siquiera es capaz de almacenar las cookies que generan los navegadores, aquellos que solo pesan unos pocos kilobytes (KB). Por fortuna, existe una serie de configuraciones que debes realizar en tu cuenta de WhatsApp para impedir que tu móvil se vuelva lento.

LA GUÍA PARA IMPEDIR QUE WHATSAPP RALENTICE TU SMARTPHONE

Desactiva la descarga automática de archivos

Con esta configuración vas a descargar manualmente todas las fotos, videos, archivos, etc.

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendiente.

Ahora, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos para que ingreses a los "Ajustes".

Pulsa en “Almacenamiento y datos” .

Dirígete a la sección “Descarga automática” y desactiva todas las casilla en “Descargar con datos móviles” y “Descargar con WiFi”.

Calidad de las fotos baja

Envía fotos que ocupen menos espacio. Bajará un poco su calidad, pero no se notará la diferencia.

Vuelve a los “Ajustes” > “Almacenamiento y datos”.

En la sección “Calidad de carga de los archivos”, la cual se ubica al final, oprime en “Calidad de carga de las fotos”.

Aquí escoge entre “Automática (recomendad) o “Ahorro de datos”.

Libera espacio en WhatsApp

Accede nuevamente a los “Ajustes” > “Almacenamiento” > “Administrar almacenamiento”.

Aquí sabrás cuántos GB está utilizando WhatsApp en tu celular.

En la parte de "Chats" tendrás las conversaciones más pesadas, en donde envías o recibes una gran cantidad de archivos diariamente, incluso a la derecha figura el espacio que consume el chat en tu celular.

Entra a cualquiera y empieza eliminar fotos, videos o audios que no te sirven.

QUÉ PASA SI REPORTAS UNA COMUNIDAD DE WHATSAPP

Antes de comenzar, ¿Qué es reportar y cuándo debes hacerlo? es un función que le pone freno a los acosos, fraude, conductas ilegales o cualquier otra razón que infrinja los términos y condiciones de WhatsApp. Sabiendo esto, ¿Qué pasaría si reportas una comunidad? básicamente la app de Meta tendrá acceso a los últimos 5 mensajes que se enviaron por el subgrupo, de esta manera comenzarán una investigación para que el área encargada procese la información y determine si suspenderán temporalmente o de forma permanente las cuentas de todos los integrantes y administradores. Todo depende de la gravedad del asunto.

Es importante destacar que el reporte erróneo o apropósito no tiene consecuencias para ti o los miembros de la comunidad, de hecho los trabajadores del área de seguridad de WhatsApp solo analizará el contenido y al ver que no existe ningún motivo para sancionar a alguien, se tomará como “reporte spam”.

CÓMO REPORTAR UNA COMUNIDAD